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貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一處大型糧倉發生火災，悶燒月餘後，受損最嚴重的北側區域已於今（23）日稍早全部倒塌。根據《法新社》拍攝影片，僅存的8座塔樓瞬間粉碎，殘骸之中竄出一團棕灰色的粉塵煙霧，在貝魯特港上空不斷翻騰。

《路透社》等外媒報導，此前已經有人警告，糧倉結構嚴重傾斜，無法繼續支撐，北側區域也在今年7月31日、8月4日及8月23日三度倒塌，如今全數夷為平地，幸好目前沒有通報人員傷亡。

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一處大型糧倉發生火災，悶燒月餘後，受損最嚴重的北側區域已於今（23）日稍早全部倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝魯特港一處大型糧倉發生火災，悶燒月餘後，受損最嚴重的北側區域今（23）日稍早全部倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

2020年8月4日，貝魯特港發生大規模爆炸，2750噸硝酸銨的威力，造成超過220人死亡、7000多人受傷。該糧倉北側嚴重受損，但裡頭貯存的穀物卻一直放在原地，任憑腐爛發酵，最終在今年夏季的高溫之下達到燃點，引發不可收拾的火勢。

黎巴嫩衛生部21日表示，港口附近採集的粉塵樣本顯示，附近空氣含有大量黴菌，但除非長時間大量吸入，否則不會對人體構成危害。

貝魯特港口大爆炸，被歸咎於當局無所作為，因為港口倉庫內儲放了2750噸硝酸銨，在6年期間不斷遭到檢舉與警告，卻一直未獲妥善處理，直到施工焊接火花意外引爆，化學物質的貯藏問題，才終於引發高度重視。這起悲劇不僅奪走無辜性命，也讓該國經濟危機雪上加霜，深陷政治動盪。

▲▼黎巴嫩貝魯特港口一座大型糧倉內部悶燒，7月31日部分結構倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝魯特港口一座大型糧倉內部悶燒。（圖／達志影像／美聯社）

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