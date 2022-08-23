貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

VIDEO: More Beirut port silos, partly destroyed by the 2020 explosion, have collapsed.



It is the third such incident this month. The eight towers that came down were the last remaining part of the grain silos' northern bloc https://t.co/iArqOnNjSK pic.twitter.com/kaz56x5Xah — AFP News Agency (@AFP) August 23, 2022

記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一處大型糧倉發生火災，悶燒月餘後，受損最嚴重的北側區域已於今（23）日稍早全部倒塌。根據《法新社》拍攝影片，僅存的8座塔樓瞬間粉碎，殘骸之中竄出一團棕灰色的粉塵煙霧，在貝魯特港上空不斷翻騰。

《路透社》等外媒報導，此前已經有人警告，糧倉結構嚴重傾斜，無法繼續支撐，北側區域也在今年7月31日、8月4日及8月23日三度倒塌，如今全數夷為平地，幸好目前沒有通報人員傷亡。

▲貝魯特港一處大型糧倉發生火災，悶燒月餘後，受損最嚴重的北側區域今（23）日稍早全部倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



2020年8月4日，貝魯特港發生大規模爆炸，2750噸硝酸銨的威力，造成超過220人死亡、7000多人受傷。該糧倉北側嚴重受損，但裡頭貯存的穀物卻一直放在原地，任憑腐爛發酵，最終在今年夏季的高溫之下達到燃點，引發不可收拾的火勢。

黎巴嫩衛生部21日表示，港口附近採集的粉塵樣本顯示，附近空氣含有大量黴菌，但除非長時間大量吸入，否則不會對人體構成危害。

貝魯特港口大爆炸，被歸咎於當局無所作為，因為港口倉庫內儲放了2750噸硝酸銨，在6年期間不斷遭到檢舉與警告，卻一直未獲妥善處理，直到施工焊接火花意外引爆，化學物質的貯藏問題，才終於引發高度重視。這起悲劇不僅奪走無辜性命，也讓該國經濟危機雪上加霜，深陷政治動盪。

▲貝魯特港口一座大型糧倉內部悶燒。（圖／達志影像／美聯社）

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