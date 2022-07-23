貝魯特港「糧倉高溫自燃」悶燒2週恐倒塌　總理下令消防員撤離

▲貝魯特港口大型糧倉起火，悶燒2週火勢難滅。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特港口2020年發生驚天大爆炸，因港內2750噸硝酸銨存放不當，奪走200多條人命、6000多人受傷。時隔2年，港口飄出大量濃煙的景象再度上演，一處大型糧倉起火悶燒持續2週之久，火勢難滅，總理22日警告，隨著火勢持續蔓延，糧倉有徹底坍塌的危險，下令消防人員撤離。

綜合美聯社等外媒報導，這間大型糧倉存放約800噸穀物，因為天氣太過炎熱，存放在內部的穀物發酵導致起火，過去兩週一直處於悶燒狀態，更因為燒到附近的電纜線造成火勢擴大。專家警告，建築物部分結構傾斜，有倒塌危險，且因潮濕的狀態，不可用水來滅火，因為這恐怕讓情況變得更嚴重。

只不過內政部長21日仍下令消防員用水滅火，軍方上週末也派出直升機灑水。

法國土木工程師杜蘭德（Emmanuel Durand）透露，如今糧倉倒塌已經無法避免，因為目前的狀況用水無法解決問題，水會助長發酵過程，若這麼做將會加速糧倉傾斜，目前正以每小時2毫米的速度傾斜中。

面對眼前棘手難題，總理米卡提（Najib Mikati）22日下令消防員與義消撤離，確保自身安全，相關人員仍留守在港口，但被指示遠離現場。糧倉因火勢尚未撲滅，冒出陣陣黑煙，建築物部分區域已燒到焦黑。

這一幕讓許多人想起2020年8月4日所發生的大規模爆炸事件，高達2750多噸硝酸銨多年來不當存放於港口倉庫，事發當下的強烈爆炸威力衝擊整座城市，車窗碎裂、港區被夷為平地，連250公里外的賽普勒斯都能聽見恐怖的爆炸聲，災後畫面震驚全球，造成200多人死亡、6000多人受傷，而這座糧倉則是擋下部分爆炸威力，降低貝魯特西部受影響程度。