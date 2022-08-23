快訊／疫情回升、疫苗採購合約保密爭議後續　指揮中心14:00說明





▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/23）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心指揮官王必勝昨日公布，國內先前已經連續11週確診數下降，上週則首見攀升，是疫情升溫警訊；另疫苗採購合約保密問題延燒，指揮中心昨首度公開採購金額，平均1劑765元，強調「密」件只是公文保存形式，合約保密期限到就會公開，並沒有保密30年的問題，但仍引起質疑，相關情況預期記者會中說明。

針對疫情走向，王必勝昨表示，以一週確診來看，確診部分從今年第21週開始，連續11週下降到這週開始上升，而這週是第一次開始有上升情形，大概從14萬8增加到15萬2左右，增加2.9%，這是一個警惕，疫情可能會從這邊開始漸漸往上。

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▲新冠肺炎疫情趨勢上揚。（圖／指揮中心提供）



王必勝昨日上午親上火線回應疫苗採購問題，公布至今年底共採購5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每劑價格為765元；該單價並未包含運輸、冷鏈、管銷費用。

至於引發爭執的封存30年，王必勝表示，這就是公文保存問題，因為這是既有的採購，才會將保存期限設定為30年，上面寫一個「密」是指公文保存期限而非保密，等到合約到期後，相關資訊就可以公開。

另因疫苗種類繁多，不同公司與不同疫苗都有要求保密期限，時長從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，所以採密件保管。調閱小組調閱內容有遮蔽部分，一為個資，二為廠商要求保密資訊，因為有簽合約，需要遮蔽。但相關說明仍遭質疑，後續情況仍受關注。

▲即起放寬放週入境人數至5萬人。（圖／指揮中心提供）



指揮中心昨宣布，考量已近9月開學，國人及境外生返臺入境需求增加，經綜合評估國內外疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，自即日零時(航班表定抵臺時間)起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則，相關實施狀況受到關注。

另昨也公布開學後防疫新制，9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校需提供1劑快篩試劑給同班同學和教師，快篩陰性且無症狀就可繼續上課；但部分家長及學生團體對新制仍有疑慮，指揮中心也將進一步說明。