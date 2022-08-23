快訊／今增16死、28例中重症「雙創新低」　本土+26095

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增2萬6,095例本土個案、287例境外移入；另確診個案中新增16例死亡。今日新增通報本土中重症28例，當中9例重症、19例中症。單日死亡個案追平8/16日新低紀錄，單日新增中重症也創5/3以來，相隔112天最低。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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至於本土病例縣市分布仍以六都為多，其中新北市最多達5,258例，接著是台北市3,189例，台中市3,038例，桃園市2,673例，高雄市2,179例，台南市1,650例。

指揮中心表示，今日新增之26,095例本土病例，為11,959例男性、14,121例女性、15例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案分布為新北市(5,258例)，臺北市(3,189例)，臺中市(3,038例)，桃園市(2,673例)，高雄市(2,179例)，臺南市(1,650例)，彰化縣(1,132例)，苗栗縣(762例)，新竹縣(711例)，屏東縣(692例)，雲林縣(666例)，新竹市(659例)，宜蘭縣(647例)，花蓮縣(503例)，南投縣(464例)，嘉義縣(439例)，基隆市(424例)，臺東縣(319例)，嘉義市(307例)，金門縣(199例)，澎湖縣(161例)，連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為6例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、9例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至8月17日，死亡日期介於7月23日至8月20日。

▲8/23新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增287例境外移入個案中，為161例男性，126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(9例)，美國(7例)，日本(6例)，印尼(3例)，泰國、新加坡、英國及馬來西亞(各2例)，香港、柬埔寨及匈牙利(各1例)移入，另251例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至8月22日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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