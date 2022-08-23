監院指3+11決策未對外溝通！　莊人祥：今天我再說明一遍

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

監察院調查「3+11」爭議結果出爐，遭到在野認為護航前衛福部長陳時中，怒批「監察院可以關門了」。指揮中心發言人莊人祥今（23）日於疫情記者會中被問及此事時，強調監察院認為指揮中心沒有善盡對外說明職責，所以「今天我再對各位說明一遍」，重述3+11實施前相關措施與事件始末。

新冠肺炎本土疫情去年5月中爆發，外界當時歸咎放寬機組員「3+11」的管制措施，導致社區出現感染破口，監察委員浦忠成、蘇麗瓊曾對此立案進行調查。

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監察院22日表示，指揮中心防疫檢疫措自「5+9」調整為「3+11」決策考量有所本，相關法令亦未明確規範指揮官決策前是否應製作及公開會議記錄，不過，鑒於該事涉國人健康權益及知的權利之重要事項，衛福部當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進。

莊人祥今日於記者會中被問及此事時表示，「監察院對我們政策從5+9調整到3+11，認為沒有善盡對外詳細說明之責，今天我再跟各位說明一遍」。

莊人祥指出，在2020年底之前，機組員檢疫規定是3+11，後來因為秋冬專案改為7+7，這些段也是觀察外站零接觸、確保航空公司是否落實管理責任等狀況。

等秋冬專案告一段落，發現外站管理進步很大，例如加裝監視錄影器、一次性房卡，還有違規狀況也大幅降低，因此改為「5天居家檢疫、採檢陰性9天自主健康管理」，再由民航局修正相關規定，加重航空公司管理責任、祭出相關處分等。

莊人祥表示，後續於4/13再次檢視相關成效，違規件數幾乎是0，3/4~3/12採檢9千多人也都是陰性，才決定放寬機組員居家檢疫成「3天居檢、採檢後再進行11天自主健康管理」。

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