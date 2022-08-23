林信吾入伍學奪槍、擒拿5戰技　老憲兵曝：恐怕已成反射動作

記者邱中岳／連線報導

涉嫌殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠的嫌犯林信吾經過一天逃亡，在23日清晨4時許，於新竹遭警方圍捕到案，但事後也被起底服役兵種是憲兵，一名退伍的憲兵就表示，早期憲兵要接受憲兵特殊訓練，包括奪刀、奪槍、擒拿，還有柔道、摔角等特殊戰技，林不排除就是利用這些特殊技能殺警奪槍。

▲殺警嫌犯林信吾曾是憲兵，戰技就有奪刀奪槍術，另外還有柔道、摔角等近身搏擊訓練。（圖／記者黃彥傑攝）

涉嫌殺害台南2名警員的嫌犯林信吾，挾持警員奪槍殺人，曾經擔任憲兵的身分也隨之曝光，1名退役憲兵則表示，在1987年間當憲兵，當時先要接受2個月的陸軍訓練，學習基本的稍息、立正，另外還有打靶、手榴彈丟擲、3千公尺跑步以及刺槍術、5百公尺障礙。

2個月陸軍訓練結束後，憲兵就會被挑中，轉往接受2個月的憲兵訓練，憲兵訓練也更加嚴苛，除了基本的戰技之外，還要學習鎮暴操，跑步也變成5千公尺，最後還要學習奪刀、奪槍術、擒拿術，另外還有柔道以及摔角等近身搏擊訓練。至於一入伍就是憲兵者，更要接受長達4個月、包括各項戰技在內的新兵訓練。

該名退伍憲兵則表示，雖然嫌犯可能受過憲兵訓練，也可能學習過奪刀、奪槍術，因為當時訓練的情況相當嚴苛，想要放假通過競技戰比，所以可能練就出了本能反應，遇到近距離纏鬥，就靠身體的記憶反應，做出一些反射動作。

但退伍憲兵也強調，雖然嫌犯受過奪刀、奪槍戰術，又有接受搏擊等近身攻擊，但是還是要因當時現場發生狀況而定，雖然不排除是嫌犯有受過專業的憲兵訓練，但也還是要視現場狀況才能斷言。