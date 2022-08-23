搭客運冷靜逃亡影像曝光！　「險成人質」同車11乘客渾然不知

記者陳宏瑞／台南報導

台南市安南區昨（22）日驚傳殺2警奪槍案，兇嫌林信吾今（23）日凌晨在新竹落網，林嫌在逃亡過程中不斷變換交通工具，企圖製造斷點，而他先南下高雄，搭乘和欣客運北上新竹的畫面也曝光，他冷靜搭車，絲毫不慌張，同車還有另外11名乘客，但他們渾然不知和殺警惡匪同車，險成人質。

據了解，林嫌在因兩件強盜案被判刑8年4月定讞，2020年3月入監服刑，才服刑1年半左右，去年7月就移往明德外役監，假日可以返家探親，15日他逾假未歸，沒想到1個禮拜就犯下驚天大案。

▲殺警嫌犯林信吾（黑衣者）搭和欣客運北上。（圖／記者黃彥傑翻攝）

林信吾昨（22）日台南犯下震驚社會的殺警案件後，逃亡17個小時在新竹被警方逮捕，狡猾的林嫌在逃亡過程連換9種交通工具，最後是在高雄搭乘和欣客運北上新竹。

根據曝光的監視畫面顯示，林信吾在高雄搭車時，背著黑色背包，相當冷靜，他是第3個上車的乘客，車上除了司機，還有另外11名乘客，而他上車時態度從容，絲毫看不出慌張。

據專案小組透露，警方在林嫌上車後就掌握他的行蹤，一路透過國道警察、台中、彰化等地方警局的配合，都有嚴密監控林嫌是否有中途下車，確認林嫌一直在車上後，重兵在新竹站埋伏，等林嫌下車，車門關閉，他無法回頭上車的情況下，員警一擁而上，在他無法防備的情況下，順利不費一槍一彈，將他壓制逮捕。