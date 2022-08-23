汐止殺警案17年惡徒未伏法　殉職警洪重男爸媽淚崩：這樣保護壞人

▲汐止殉職警洪重男父母只能憑藉照片思念。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台南36歲凃姓及27歲曹姓員警慘遭外役監逃犯林信吾殺害，而發生在17年前汐止警洪重男遭王柏忠、王柏英兄弟砍15刀奪命案，洪家兩老對兒子當年的驟然離世，成為難以抹滅的慘痛回憶，而王姓兄弟至今未伏法，兩老淚崩痛斥「真的太沒天理、要死給他看」。

▲汐止殉職警洪重男父母及堂哥(左)。

洪重男遇害時30歲，正值人生黃金歲月，是家中獨子，雖然在台北工作，但只要休假一定回到彰化二林老家探視老父母，案發當天，2005年4月10日下午13時擔服轄區金融機構巡守勤務，與警員張大皞分乘警用機車行經汐止市農會白雲辦事處後門巡簽時，突遭歹徒王柏忠、王柏英兄弟騎乘機車持刀襲擊猛刺肺部及右頸動脈遭刺，失血過多送醫不治。

案發至今已經17年，歹徒王柏忠無期徒刑、王柏英死刑定讞，但至今尚未執行。洪母今天受訪時表示，兒子被殺時才30歲，昨天她在電視看到2名台南警察被殺的新聞時，又想起兒子的遭遇，淚流滿面，也盼不到兒子回家，只能看著泛黃的照片回憶兒子。

洪母說，看電視又有行政院官員說抓到殺警歹徒就要判死刑，但她想到自己的兒子被殺17年，至今壞人還在讓政府養，「攏是我們繳稅金養，到現在還在活，唉，我們百姓沒辦法，只能任由政府處理，壞人至今還沒執行，還要用百姓的血汗錢去養，沒天理。」

洪重男過世17年來，洪家人只能看著照片思念，看一次心就像被撕裂般的難過，兩老泛淚說，壞人想開槍就可以開槍，當警察的還必須思考再三，一躊躇連命都沒了，女兒想到當年弟弟的死況，至今仍無法釋懷，「今天公祭明天忘記，我們這些傻百姓也走無路，殺警的兩個壞人已經讓政府養了十幾年，這樣保護壞人，實在很不公平。」

▲汐止殉職警洪重男。（圖／記者唐詠絮翻攝）