林信吾狠殺台南2警　高大成分析行兇動機...全因害怕「這件事」

記者白珈陽／台中報導

台南市2名員警曹瑞傑、凃明誠22日追緝通緝犯林信吾時，慘遭割喉雙雙殉職。對此，參與過多起刑案偵辦的法醫高大成分析嫌犯的心理狀況，為何殺完人後可以冷靜搶劫、規劃逃亡路線？高大成說，雖說人性本善，但其實有些人生來就是「歹子」，這種人犯下兇殺案後反而覺得舒坦，痛斥「就是垃圾一個」！

▲高大成分析林嫌犯案心理。（圖／記者白珈陽翻攝）

高大成23日上午接受媒體訪問，被問及如何看待林嫌當時心態問題？他表示，有些被判刑5年以上的嫌犯，若被放出來、逃出來，因坐牢實在太難熬，就不想再回去，在被逮到的情況下，「心想殺人也不會有人知道」，基於這種僥倖心態，進而引發殺機。

高大成認為，有一部分的人是「人性本惡」，一生出來就是「歹子」，像這種人已經兇殘習慣，殺完人反而覺得舒坦，甚至認為「被我逃過了」，但其實台灣的電眼密度在世界是名列前茅，根本逃都逃不掉，只不過這種人本來就「歹底（劣根性）」，不容易溝通，他以前就有碰過幾個流氓，也都是這種心理。

高大成說，這種心理狀態，到了法院後也許法官會認為嫌犯是否精神狀態有問題？「但根本不是！這種歹徒就是垃圾一個！」，他們不覺得犯下兇案有何要緊，認為是應該的，例如本案林嫌事後還到超商搶劫，「他的心態就是我沒錢？我就搶！」