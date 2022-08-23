孝子警被刺15刀亡！冷血兇嫌判死「13年沒伏法」　網怒：何時執行

▲殺警嫌犯林信吾在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

近日治安亮紅燈，7月才發生草屯康建生技公司4人遭行刑式槍決，如今又發生林信吾殺害2名員警的悲劇。對此，有網友聯想2005年，新北汐止2位員警巡邏時，其中洪員突遭王柏忠、王柏英持刀從後砍頸後傷重不治，而王柏英2009年判處死刑、王柏忠無期徒刑定讞，「現在經過了快13年，不知道法務部執行了嗎？」

一名網友在PTT以「殺警2009年判死定讞的執行了嗎」為標題悲痛直呼，「有位王柏英，在17年前眾目睽睽之下殺警奪槍，2009年也判死定讞了，現在經過了快13年，不知道法務部執行了嗎？」

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該文章曝光後，底下網友卻搖頭回應，「沒有...還拖著」、「啊就還沒輪到他阿」、「XXX也是廢物，殺警判死刑的可以拖到現在」、「等著案情反轉的一天」、「該來執行槍決惹」。

▲王柏英辯稱是重心不穩跌倒才會刺死員警，並非是蓄意行兇。（圖／記者陳豐德翻攝）

回顧這此汐止殺警案，2005年4月10日中午，汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務，將警用機車停在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正在簽巡邏箱時，突遭王柏忠（44歲）、王柏英（41歲）持刀從後砍頸，洪員遭連砍15刀割斷頸動脈傷重不治，張員則受到重傷送醫急救，歹徒搶走張員配槍及12發子彈後共騎機車逃逸。最後在殉職洪員的「二七」，也就是案發10天後，王姓兄弟在睡夢中落網。

2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回。

▲孝子洪重男身中15刀殉職，父母親一直以兒子是警察為傲。（圖／記者陳豐德翻攝）

而昨日再度發生殺警悲劇，員警曹瑞傑、凃明誠追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害。而立法院長游錫堃直言很不捨，警察同仁都非常辛苦，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉兩位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」

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