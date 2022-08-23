快訊／蔣萬安批監院「3＋11」調查民主危機　陳時中：選舉選瘋了

記者呂晏慈／台北報導

去年中疫情爆發，外界歸咎放寬機組員「3＋11」的管制措施，監察院22日公布調查結果，指中央流行疫情指揮中心決策考量雖有所本，但未對外詳加說明，應檢討改進，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，這是民主的危機。對此，當時擔任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中23日受訪批，「他大概選舉選瘋了」。

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中今天上午參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」，他在會後受訪表示，蔣萬安大概選舉選風了，監察院是國家五院之一欸，當時自己是接受調查本身，監察院認為，衛福部在程序面如果可以跟國人講得更清楚更好。

至於監察院調查結果出爐，是否是還自己清白？陳時中直言，他本來就坦蕩蕩，疫情期間每件事情都是很緊急的，「3＋11」政策的轉換，是因為當時對於國外、機組員管理零接觸已經做得很好，知道可以繼續往下走，此外若機組員心情影響飛航安全，也非國人樂見。

媒體追問，監察院說沒有會議紀錄，是正常的嗎？陳時中重申，第一時間他就說這個沒有會議紀錄，決定以後就對外公告程序辦法，行政單位並不是每件事情都要做會議紀錄，行政單位做會議紀錄是為了將來有事情的時候，避免大家不認帳，這跟立法院不一樣。

陳時中說明，「3＋11」政策轉換要做會議紀錄，唯一有意義的事，他自己出來講「3＋11」的政策不對，才需要查會議紀錄，但是他對這件事情負全責，包括主持會議、對外公佈都是他來負責，至於監察院希望說明更清楚，相信將來衛福部也會這樣做。

另對於媒體關注，在野黨批評疫苗採購價格，質疑是否可揭露高端疫苗的採購價格一事，陳時中反問，「大家有沒有想過，高端（疫苗）有一天往外賣的事情？」若不保護國產新藥，將來怎麼在國際上競爭？若是今天公布高端疫苗賣多少錢，下個國家就會要求比較低的價格。對於疫苗採購價格，陳還說，大家從總預算裡面看購買劑數就會知道了，大概就在那個範圍內，也不會有錯啦。