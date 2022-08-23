殺警案讓全台噴火！醫師見「1發展」慌了：台灣正走向慎刑

▲台南殺警兇嫌林信吾落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（22）日台南殺警案一出，全台上下氣炸，兩度瘋傳2位嫌疑人資料，直到真正的嫌犯林信吾落網，才發現誤會大了。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇便發文，點出事態嚴重性，「萬一被公布錯的人，被民眾私刑打死了是怎麼辦？」認為無法冷靜的人，不僅沒辦法正確制裁惡人，甚至會讓惡魔獲得勝利。

姜冠宇在粉絲專頁「姜冠宇醫師 Pro'spect」發文，「我百思不解，全國義憤填膺之下，結果第一時間公布錯人而抓到另外一人，這更危險啊！」質疑是不是警政系統也被氣瘋而出現失誤，擔心萬一有民眾私刑打死錯人要怎麼辦？

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另外，他看到某些長官說「抓到要判死刑」，就忍不住冷汗直流，「這個民間講可以，大家都有自己的觀點和言論自由，但是如果是具有權力的人出此話就要小心，因為台灣其實是正在走向『慎刑』的方向。」姜冠宇表示，遇到這種事情，第一時間更要冷靜，「『憤怒』也是七大宗罪之一。」

他直說，邪惡殘暴之人確實存在，「而它們的出現，就是為了要誘惑社會發瘋，希望正義卻走向集體瘋狂、不自知的嗜血」，認為社會面對惡人，當然要繩之以法，「但也要小心控制自己的憤怒，才不會偏離發展方向。」最後也在留言處勸世，「歹徒愚昧無知，當然要制裁。但是無法冷靜的人，是無法正確制裁惡人的，甚至還會讓惡魔獲得勝利。」