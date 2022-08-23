「處暑」 節氣4生肖收獲好運　屬馬屬牛外出運旺，可以積累財富種子

文／命理老師 邱彥龍

進入處暑，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，處暑節氣代表暑氣將止，雖秋老虎在，但日夜溫差會變得比較明顯，要多注意溫度變化。邱彥龍老師說，秋老虎的威力不容小覷，人在高溫炎熱下，容易變得懶散，但有四個生肖這段時間（8/23-9/7）財運卻特別旺盛，可以好好把握。

▲處暑節氣。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



（8/23-9/7）財星高照，好運無災的四生肖分別是：

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Top4 ： 雞

屬雞的朋友，在這段時間，正財運很好，事業與工作能得到不錯的成果，先暫緩享樂與投資，能避掉破財之災，但感情容易遇到三角關係，應盡量避免，專心在工作上，可以免掉許多不必要的麻煩。

Top3 ： 牛



屬牛的朋友，在這段期間，外出與學習運非常好，能增進與提升自我，名氣也能大幅提升，並且能幫助到周遭任何人財富倍增，讓大家沾沾牛福氣，會有意想不到的好運。

Top2 ： 馬



屬馬的朋友，在這段期間，建議多出門走動參加活動，不但會招人喜歡，還可以積累財富種子，易經隨卦云：『出門交有功。』多廣結善緣，對屬馬往後財富與事業的積累會有很大的成效。

Top1 ： 蛇



屬蛇的朋友，在這段期間，名氣會大幅提升，心想事成，受到眾人的喜愛，事業上雖然有突如其來的變化，保持正念，照著正規的道路行走，行銷與溝通得當的話會讓收入大幅提升，有許多的賺錢機會找上門，記住只要謹慎審核，就能讓財源有不錯的增長。

邱彥龍老師強調，8月23日到9月7日，偷矇拐騙的宵小、暗黑產業開始流串，極惡之徒只有更惡，沒有良善，正邪與黑吃黑對抗的戲碼持續上演，特別是官商勾結、貪官汙吏或與黑幫勾結的人，會大量被挖出檯面並中箭落馬，而光明之人因為擁有正能量，這段時間反而好運接踵而至。邱彥龍老師建議，保持正心正念，用智慧處理事情，共贏才能把事做成做大，自私的人好運會遠離。

今年處暑當天（23日）恰逢秋天的天赦日，建議要納財、祈福、消災拜拜者選在巳時（上午9~11點）、午時（11~13點）、酉時（17~19點）三個時段，會有天助之功，過了這段時間，人生的道路會更上一層樓。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師