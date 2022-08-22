最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆　屬豬愛情、財運兩得意

▲「處暑」後4生肖將迎來好運。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

24節氣中的「處暑」將在明（23）日上午11點08分交節氣，代表暑氣將漸漸消減，夜晚時刻會特別明顯。而隨著節氣的轉換，不只天氣出現變化，每個人的運勢也迎來轉變，命理網站「科技紫微網」就分享指出，12生肖中將有4生肖屬馬、羊、猴、豬者，在處暑過後好運不斷，不但有愛神降臨，財運更是旺爆。

生肖馬、羊：愛情好運

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愛神降臨對有伴者來說，你會享受到熱戀的甜蜜，另一半會製造出浪漫驚喜；而對單身者而言，請務必把握這波好的桃花運，不僅為你帶來桃花，更將大幅提升你的愛情運磁場，如果有相親機會也不要錯過，你很可能因此邂逅真愛！

生肖猴：事業好運

事業吉運降臨，此時的事業運將飆到全年最高點，這也將是你能否突破工作瓶頸的關鍵期，一定要好好把握；如果有創業、轉職或跳槽等計畫，此刻可以開始行動了，若沒有掌握住這個時機，可能就會白白錯過好運。

生肖豬：雙喜臨門

此時的屬豬之人將擁有「愛神與財神」雙神眷顧的幸運喔！感情方面愛神將助你的愛情運勢錦上添花，這時將會是告白和求婚的最佳時機；單身者請多留意身邊出現的異性，也許今年的情緣發展就在其中。

財富方面喜迎財神爺，近期會有財源大開的趨勢，在偏財方面收穫不斷，樂透和運彩統統都買下去，而股票、外匯等投資該出手時就出手，另外，網路抽獎的手氣也不錯哦！