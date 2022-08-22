明天「處暑」！禁忌、養生方式一次看　命理師點名「7類人」當心

▲「處暑」後，意味著炎熱的天氣來到尾聲，準備轉換成涼爽秋天。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

明（23）日是24節氣中的「處暑」，民俗專家楊登嵙指出，「處暑」後陽氣開始減弱、陰氣增長，代表「熱燥」開始，他提醒愛吃油膩或辛辣食物者、喜歡熬夜者等7類人要特別當心，並分析處暑的6大養生與禁忌，提供民眾參考。

楊登嵙表示，「處暑」氣候特點是白天熱，早晚涼，晝夜溫差大，降水少，空氣濕度低，此節氣更代表「熱燥」的開始，容易出現皮膚乾燥，口鼻喉嚨乾燥，乾咳無痰，發熱等症狀。

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楊登嵙也依照食、衣、住、行、育、樂等6大類，提供「處暑」後的開運養生與禁忌的建議，尤其愛吃油膩或辛辣食物者、體質偏燥熱者、喜歡熬夜者、有過敏性鼻炎或哮喘者、愛穿露臍上衣的女性等7類人要特別當心。

1.食

這個季節暑氣尚未全部消散，脾胃功能還是比較弱，不適合吃過於油膩的食物，由於處暑相當燥熱，吃過多辛辣刺激性的食物會傷及肺氣，進而傷肝，所以處暑的飲食應該「少辛多酸」，酸味有潤肺收斂的作用。

根據中醫理論，「處暑需益腎養肝，潤肺養胃，清熱交神」，食材的運用如下：枸杞、紅棗、甲魚，能益腎養肝；梨、蜂蜜、海帶、海蜇、黃瓜，可潤肺養胃；蓮子、百合、銀耳、芹菜，助清熱安神。除了以上的食物外，還需要多喝溫開水，少喝冷水，防止寒冷傷肺，多吃當季水果能防燥邪，比如哈密瓜，梨，葡萄等。

2.衣

處暑後天氣就會逐漸變涼，要從防暑降溫慢慢轉向防寒保暖，最需要注重「肚臍」的保暖，因為肚臍的表皮最薄，皮下又沒有脂肪組織，容易被寒氣入侵，因此不管男女都要好好保護肚臍，以免著涼。

3.住

楊登嵙指出，寒氣一旦從肚臍侵入身體，直衝腸胃可能發生腹痛、腹瀉等問題，甚至還會嘔吐，如果大量積累在小腹，則會導致泌尿生殖系統出現問題，在晚上氣溫較低時，要記得給自己的腰腹部蓋上被子或小毯子。

家裡的冷氣溫度不能設定太低，應隨時調整，室內外溫差大容易感冒，連帶過敏性鼻炎、咳嗽及哮喘也易發作，身體體質偏燥熱的人則易出現肌膚、鼻腔、口舌乾燥、便祕等症狀。

▲睡覺要蓋住腹部。（圖／記者黃克翔攝）



4.行

早睡能收斂陰氣，早起能舒展陽氣。若經常熬夜，體內的陽氣損耗就會變多，秋季是需要收斂陽氣的，另外，除了不要熬夜之外，還應該堅持午休，讓睡眠更加充足。

古人在「睡眠養生法」中還強調子午覺的重要性（子時：晚上23至01點、午時：中午11至13點），中午12~13點是人體交感神經最疲勞的時間，老年人睡子午覺可降低心、腦血管病的發病率，因此，子午覺有防病保健的作用，又符合養生道理，老年人的氣血陰陽俱虧，會出現晝不精，夜不瞑的少寐現象，因此宜「遇有睡意則就枕」。

5.育

適量運動是好事，可以促進血液循環，增進新陳代謝，但如果過量，或是劇烈運動，反而容易傷身。

6.樂

白天熱，早晚涼，晝夜溫差大，情緒就容易起伏，因此要保持快樂心情，這樣精神心緒都穩定，神清氣爽好運自然就會來。