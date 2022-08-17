擬開放海歸牙醫　台灣牙醫教育學會八大牙醫學院系所連署反對！

▲衛福部打算開放海歸牙醫學生，引起反彈。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

衛福部擬修正《醫師法》，開放海外歸回牙醫學生，參加名額有限的實習牙醫。對此，「台灣牙醫教育學會」中八大牙醫院校的院長和系主任共同連署，反對立法院的附帶決議。連署書中聲明，不應開放大量國外醫學科系學生進入本國實習，以免搶占本國牙醫學生名額，拖累我國醫療品質。

衛福部規劃修正《醫師法》相關規定，全案送交立法院審議，並以附帶決議的方式，打算開放國外牙醫學畢業生，進入我國臨床實作訓練選配分發名額。「台灣牙醫教育學會」認為，此舉將侵害我國醫學系所訓練出的牙醫系學生實習的機會，甚而影響我國牙醫的醫療品質。

因此「台灣牙醫教育學會」串聯我國八大牙醫院校的院長和系主任共同連署，反對立法院中的附帶決議。學會指出，「面對醫師法修正案之七條「附帶決議」，立法委員以政治力強行干預牙醫學教育政策和醫事人力專業管控制度，不顧崩壞國內牙醫師的執業環境，進而嚴重危害全國國民的口腔醫療品質的後果，硬要為少數族群量身打造特權當醫生的快速通道！」

參與連署的牙醫學界大老，包含國立陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫、國立台灣大學牙醫專業學院院長兼教授林立德、中國醫學大學牙醫學院院長兼教授傅立志、台北醫學大學口腔醫學院院長兼教授鄭信忠、中山醫學大學副校長兼教授張育超，以及中華民國醫院牙科協會理事長兼教授蔣維凡等人。而教授們不僅連署反對，更籲請「政府和立委們，重視全國牙醫院校師生的聲音，回應人民對公平正義的期待，切勿為少數族群量身打造特權當醫生的快速通道，成為人民的公敵！」

以下為「台灣牙醫教育學會」全文：

台灣牙醫教育學會

就"醫師法部分條文修正案"之7項附帶決議聲明稿

1.不應在短期內開放大量國外醫學科系畢業生進入本國實習，避免讓教學醫院無法承受此負荷。

2.不應以任何形式或管道額外增加國外醫學科系畢業生臨床實習選配分發名額。

3.106年1月1日至本法訂定之落日期間就讀，九大地區之醫學科系學歷報考國家考試者，仍應繼續採用《國外大學或學院醫學科系學歷採認原則》之標準進行把關。

4.持國外學歷牙醫學畢業生返國欲實習前，須比照國內牙醫學生之標準，通過CBT、PCOS、DOSCE等牙醫臨床技能學測驗，以保障民眾的醫療品質。

台灣牙醫教育學會 理事長許明倫 暨全體理、監事 111年8月14日

▼「台灣牙醫教育學會」八大牙醫院校的院長和系主任共同連署書。（圖／取自臉書本土小牙醫聯盟）