　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擬開放海歸牙醫　台灣牙醫教育學會八大牙醫學院系所連署反對！

▲▼牙醫拔牙。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲衛福部打算開放海歸牙醫學生，引起反彈。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

衛福部擬修正《醫師法》，開放海外歸回牙醫學生，參加名額有限的實習牙醫。對此，「台灣牙醫教育學會」中八大牙醫院校的院長和系主任共同連署，反對立法院的附帶決議。連署書中聲明，不應開放大量國外醫學科系學生進入本國實習，以免搶占本國牙醫學生名額，拖累我國醫療品質。

衛福部規劃修正《醫師法》相關規定，全案送交立法院審議，並以附帶決議的方式，打算開放國外牙醫學畢業生，進入我國臨床實作訓練選配分發名額。「台灣牙醫教育學會」認為，此舉將侵害我國醫學系所訓練出的牙醫系學生實習的機會，甚而影響我國牙醫的醫療品質。

因此「台灣牙醫教育學會」串聯我國八大牙醫院校的院長和系主任共同連署，反對立法院中的附帶決議。學會指出，「面對醫師法修正案之七條「附帶決議」，立法委員以政治力強行干預牙醫學教育政策和醫事人力專業管控制度，不顧崩壞國內牙醫師的執業環境，進而嚴重危害全國國民的口腔醫療品質的後果，硬要為少數族群量身打造特權當醫生的快速通道！」

參與連署的牙醫學界大老，包含國立陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫、國立台灣大學牙醫專業學院院長兼教授林立德、中國醫學大學牙醫學院院長兼教授傅立志、台北醫學大學口腔醫學院院長兼教授鄭信忠、中山醫學大學副校長兼教授張育超，以及中華民國醫院牙科協會理事長兼教授蔣維凡等人。而教授們不僅連署反對，更籲請「政府和立委們，重視全國牙醫院校師生的聲音，回應人民對公平正義的期待，切勿為少數族群量身打造特權當醫生的快速通道，成為人民的公敵！」

以下為「台灣牙醫教育學會」全文：

台灣牙醫教育學會

就"醫師法部分條文修正案"之7項附帶決議聲明稿

1.不應在短期內開放大量國外醫學科系畢業生進入本國實習，避免讓教學醫院無法承受此負荷。

2.不應以任何形式或管道額外增加國外醫學科系畢業生臨床實習選配分發名額。

3.106年1月1日至本法訂定之落日期間就讀，九大地區之醫學科系學歷報考國家考試者，仍應繼續採用《國外大學或學院醫學科系學歷採認原則》之標準進行把關。

4.持國外學歷牙醫學畢業生返國欲實習前，須比照國內牙醫學生之標準，通過CBT、PCOS、DOSCE等牙醫臨床技能學測驗，以保障民眾的醫療品質。

台灣牙醫教育學會 理事長許明倫 暨全體理、監事   111年8月14日

▼「台灣牙醫教育學會」八大牙醫院校的院長和系主任共同連署書。（圖／取自臉書本土小牙醫聯盟）

▲▼「台灣牙醫教育學會」八大牙醫院校的院長和系主任共同連署，反對立法院中的附帶決議。學會指出，「面對醫師法修正案之七條「附帶決議」。（圖／取自臉書本土小牙醫聯盟）

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
艾成身亡　夫妻倆「臉書突都關閉」！網友湧入王瞳IG留惡言
快訊／網友狂罵「為何不救艾成」　王瞳臉書緊急關閉
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱　賴香伶：政府因應太消極！

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱　賴香伶：政府因應太消極！

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

瑞克搖重製版推出…爆紅男星隔35年凍齡出演　網跪拜：迷因永流傳

最大「王功漁火節」來囉！千人烤蚵+煙火+玖壹壹　嗨翻中台灣

國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱　賴香伶：政府因應太消極！

「休息站霸主聯盟」吃掉一半金銀島　將推1500戶造鎮案

談台獨和裴洛西訪台　魏鳳和：中國軍隊從來不懼怕任何敵人

林凱威挨打吞首敗　葉總：不要覺得中職很簡單

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會　600份古早味碗粿免費吃

過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

網友狂罵王瞳「為何不救艾成」　經紀方急關臉書原因曝光

艾成墜樓驟逝…夫妻倆「臉書突都關閉」！　網友湧入王瞳IG留惡言

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

賣50台人赴柬埔寨　「人蛇女首腦」曝光

艾成墜7樓慘死！　王瞳妹急趕現場神情嚴肅

藝人艾成7樓墜落　當場死亡未送醫

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

更多熱門

相關新聞

只因用推特　沙烏地女回國被判34年

只因用推特　沙烏地女回國被判34年

沙烏地阿拉伯34歲女子薩爾瑪（Salma al-Shehab）遠赴英國攻讀博士學位，卻只因為使用推特、追蹤及轉發異議人士和社運份子的貼文，回國期間遭到逮捕，並被恐怖主義特別法庭判處34年有期徒刑，罪名是「透過追蹤推特帳號，協助那些尋求造成公眾騷亂、破壞公民及國家安全公眾騷亂的人。」

史上最長處決　死囚折磨3小時伏法

史上最長處決　死囚折磨3小時伏法

載汽油火攻苗栗院檢　男遭判刑定讞

載汽油火攻苗栗院檢　男遭判刑定讞

皮革手做班教更生人一技之長

皮革手做班教更生人一技之長

更保幸運草網路商店街開課

更保幸運草網路商店街開課

關鍵字：

法律人權牙醫台灣牙醫教育學會海歸海歸入學醫療立法院衛福部牙醫系

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面