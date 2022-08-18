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中秋限定！超商就有「屋馬燒肉、美心月餅」　門市還賣單顆裝月餅

▲▼全家「中秋名店賞」中秋預購開跑。（圖／業者提供）

▲超商「中秋名店賞」預購開跑了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著中秋節即將到來，送禮禮盒、烤肉組合也該先準備起來，就有超商強勢推出「中秋名店賞」活動，網羅近200款中秋必備商品供選，不僅有各大老店的限定月餅，像是龍鳳堂烏豆沙蛋黃酥、香港美心流心雙式月餅等，還買得到多家名店燒肉組合，包括oh my!原燒、屋馬等通通吃得到，即日起正式開放預購；門市部分則還推出「單顆月餅」，一次就能買到多種口味。

全家今年中秋節以「在地老店」、「單入獨享」、「不敗流心」3大主打搶攻商機，針對月餅部分獨賣超過70款選擇，看準老店、名店最受歡迎，激推蘆洲冠軍蛋黃酥餅舖「龍鳳堂烏豆沙蛋黃酥」，還有像是舊振南、犁記、李亭香等禮盒，加碼吃得到5款香港美心月餅，其中，「流心雙式月餅」可是一次就有流心奶黃、流心朱古力月餅2種口味，送禮、自己吃都超滿足。

另外於門市開賣單顆、小盒裝月餅，一共有15款選擇，包括晶華酒店鳳凰酥、鼎泰豐桂圓酥，還有銷售破萬顆的宜蘭餅鮮奶酥餅、方師傅點心舖的功夫蛋黃酥及冠軍綠豆椪等，超級豐富；流心餡月餅則買得到北港名產「日香珍奶黃芋頭流沙禮盒」、台東青澤「奶黃流心芋頭酥」及三統漢菓子的「抹茶柚子流心酥」，通通超欠吃。

▲▼全家「中秋名店賞」中秋預購開跑。（圖／業者提供）

▲還買得到各大燒肉中秋限定組合包。

除外，中秋節肯定少不了團圓烤肉活動，業者也網羅各大燒肉名店推出限定組合包，包括有王品集團旗下oh my!原燒的「大豐盛燒烤宴」，精選9種海陸極鮮食材，有美國Choice肋眼牛排、帶骨牛小排、厚切戰斧豬排、極鮮生凍甜白蝦等，還有屋馬燒肉的精緻饗宴、豪華饗宴，以及燒肉同話豚香三品燒烤組、乾杯限定和牛燒肉組等商品，即日起正式開放預購。

▲▼中秋烤肉這樣吃。（圖／7-11提供）

▲7-11中秋檔期開放預購逾百種嚴選肉品、海鮮等食材。

另，同樣為因應民眾中秋烤肉需求，7-11特別引進超過百種嚴選肉品、海鮮等食材，更提供在地當季盛產的「澎湖透抽」及「宜蘭香魚」就近預購；同時網羅「王品嚴選海陸雙饗燒烤宴」、「犇鐵板燒秘製燒肉菠蘿堡」、「錵鑶串糰子」以及「碳佐麻里金沙起司地瓜燒」等人氣名店料理，只要靠超商就能輕鬆完成烤肉採購。

而中秋預購還推出「夯肉趣」專區，有烤肉必備靈魂醬料，首推韓國進口的「CJ白雪韓式排骨醃烤調味醬」，醬料中加入水梨、蘋果展現柔和甜味，除可當烤肉塗醬外，也可醃漬肉品、炒肉等，是百搭醬料，還有熱銷上萬瓶的「海底撈香辣粉」、「乾杯萬用燒肉醬」及「炳叔沙茶醬」等，通通任挑任選。

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