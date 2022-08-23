偷機車再藉口買菸搶超商　惡匪林信吾3年前「3天連犯兩案」

▲殺警要犯林信吾，在2019年間曾犯2起持槍行搶全家超商案，被判刑入獄竟請假探親未歸，並獲下令人髮指的殺警重大刑案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

殺警兇嫌林信吾在22日深夜持警槍在新營行搶全家超商騎竊得之機車逃逸，林嫌以同一手法，在2019年間曾犯2起持槍行搶全家超商案，被台南地院依竊盜、加重強盜等罪判10月、7年10月，綜觀其作案手法均是騎竊得贓車，佯裝買菸伺機持手槍行搶超商。

據判決資料指出， 林信吾持有水果刀1 把及金屬材質之空氣槍1 支，於2019年12月26日晚上9時許，在臺南市見丁姓民眾所有機車之鑰匙未拔，徒手以鑰匙發動而竊取機車，得手後騎乘離去。隔天凌晨2時41分許，林信吾騎乘贓車前往台南市1家全家超商河美店，先向店員佯裝欲購買「峰」牌香菸2包，趁店員轉身拿取香菸之際，取出預藏之空氣槍，拉滑套上膛，指向收銀機，搶走現金8600元，而後將贓車棄置徒步逃逸。

2019年12月29日凌晨4時30分許，在台南市見他人機車鑰匙未拔，徒手以鑰匙發動而竊取上開機車，得手後騎乘離去。隨後騎贓車前往一家全家便利商店和善店，先向店員佯裝欲買黃色輕便型雨衣1 件及「峰」香菸2 包，趁店員轉身拿取香菸之際，取出預藏之前揭空氣槍，指向收銀機，並向店員脅迫搶走現金1 萬8000元，得手後放入黑色側背包內，並取走黃色輕便型雨衣1 件及「峰」香菸2 包得手後，騎贓車離去後棄置，改以徒步逃逸。

台南市警四分局警方據報於2019年12月30日中午12時48分許，將林信吾拘提到案，並執行附帶搜索，扣得手槍、水果刀及現金1600元等物，警方再前往高市向不知情范姓女友取回現金8000 元。案經四分局移送台南地檢署檢察官偵查起訴。



法官審理時認為林信吾正值青壯，不思以正途賺取所需，竟竊盜他人之機車，並持空氣槍脅迫便利超商店員以強盜財物，造成被害人受有財產上之損害，且其攜帶兇器竊盜、強盜之犯罪手段，亦對社會治安造成重大危害，被告竊得之機車均已查獲而發還被害人，惟迄未賠償被強盜之被害人，被告自陳高中肄業之教育程度，離婚、育有3 名子女由前妻照顧，女友甫生產，在押前原本從事清潔工作，月收入約4 、5 萬，後來無業等一切情狀，以竊盜、加重強盜罪判刑，得易科罰金部分，應執行有期徒刑10月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日；不得易科罰金部分，應執行有期徒刑7年10月。



而林信吾被判決須入獄服刑8年4月後，因為符合規定，聲請移往明德外役監，沒想到卻逾期未歸，甚至犯下殺警案。