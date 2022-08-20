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咖波「4款限量周邊」來了！大頭置物桶超可愛　夢幻星空燈點亮夜晚

▲▼7-11開賣4款咖波周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣4款咖波周邊。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

咖波粉絲快看過來！就有超商一次開賣全新「咖波4款周邊」，其中一定要收「大頭置物桶」，打開咖啡即可放置小物或零食，背在身上爆炸可愛，而「造型旋轉星空燈」也很療癒，夜晚的房間裡會出現五顏六色的咖波影片，絕對要全套收藏。

7-11門市即日起推出「卡通明星大聯萌」主題活動，找來了超可愛的咖波打造2款首度推出的周邊，分別為「保溫保冷袋」以及「冷水杯提把組」，其中冷水杯提把組還獨家附上咖波矽膠提把套（也可分開使用），一整組帶出門超吸睛。

▲▼7-11開賣4款咖波周邊。（圖／7-11提供）

▲▼咖波大頭萬用置物桶還附有背帶；保溫保冷袋及冷水杯提把組超實用，出遊必備。

▲▼7-11開賣4款咖波周邊。（圖／7-11提供）

7-11 ibon即日起也開放預購2款咖波限量周邊，首推「萬用置物桶」，大頭造型還附背帶超可愛，打開即可放置小物或零食，另一款為「造型旋轉星空燈」，以動態旋轉攝影搭配3段燈色變換營造療癒氛圍，內含6組超萌影片替換情境。

▲▼7-11開賣4款咖波周邊。（圖／7-11提供）

▲咖波造型旋轉星空燈能切換6組影片。

海尼根0.0零酒精玻璃瓶縮小了，驚喜變身僅剩7公分的迷你造型悠遊卡，且從瓶蓋、瓶身印刷可是近乎100％還原，更把瓶身升級，依據實際玻璃瓶製做為透明瓶身，只要嗶卡瞬間瓶身就會發亮放閃，創意滿分，即日起於PChome限量開放預購，提醒須搭配瓶裝零酒精一同購買，數量有限、售完不補。

▲▼海尼根0.0玻璃瓶造型悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡開賣了 。（圖／海尼根提供，下同）

▲▼海尼根0.0玻璃瓶造型悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲0.0玻璃瓶造型悠遊卡瓶身嗶卡就會發光放閃 。

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