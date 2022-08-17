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買文旦挺農民！農委會推網購專區　滿千送百還可抽好禮

記者許敏溶／台北報導

中秋節即將到來，但今年柚農因中國禁令而受影響，為鼓勵消費者支持國產優質文旦，農委會今（17日）宣布與26家電商業者合作，設置文旦網購專區，從本週六（20日）起推出消費者滿千送百，以及抽好禮優惠、再加碼抽農遊券等優惠活動；而中秋節過後的9月11日起至9月30日止，滿千再加碼送50元，一起攜手力挺柚農。

中國在8月3日起禁止台灣柑橘類水果、生鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，面對中秋節即將到來，今天在農委會主委陳吉仲主持下，舉行「台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑」記者會，宣布與國內26家電商業者合作，在台灣農產嘉年華官網設置「吃好柚過中秋」文旦網購專區。

農委會表示，從本週六開始，上述文旦網購專區將推出消費者滿千送百，以及抽好禮、再加碼抽農遊券等優惠活動；而中秋節過後的9月11日起至9月30日止，滿千訂單將再加碼送50元，國內知名的稻米業者「米屋智農」，更發揮農業挺農業企業責任，主動響應每一張千元訂單，將同步替消費者捐出獲得2022年精饌米台灣好米組金質獎的馥米一包給社福團體，鼓勵民眾吃好柚過中秋，大家一起展現愛心、力挺柚農。

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▲▼為了挺農民，農委會推出文旦網購專區，消費者滿千送百可抽好禮。（圖／記者許敏溶攝）

▲挺農民，農委會攜手26家電商推出文旦網購專區，消費滿千送百可抽好禮。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲在致詞時坦言，今年柚農面臨兩大挑戰，首先是中國在8月3日起禁止台灣柑橘類水果輸入，另一個最大挑戰是今年白露離中秋只有三天，加上中秋節比較早到，台南的文旦從上週起開始採收，接著北上，八月底採收距離中秋只有短短兩週時間，如何將6萬多公噸文旦，送到所有消費者手上，對農政部門與農會電商平台是一大壓力。

陳吉仲進一步說明，目前所以各單位加強進行內外銷，其中外銷至少三千公噸，好消息是，目前為止，已經外銷400公噸，比去年同期增加20%，目前已經行銷七個國家，希望未來可以提供給國際市場。

▲▼為了挺農民，農委會推出文旦網購專區，消費者滿千送百可抽好禮。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳吉仲表示，將全力降低台灣水果仰賴中國市場、永續外銷世界各國。（圖／記者許敏溶攝）

面對中國禁止台灣所有的柑橘類水果出口到中國，陳吉仲分析，台灣一年柑橘類水果生產超過46萬公噸，所有柑橘類出口僅有1.3萬公噸，以去年為例，僅有8千公噸輸往中國市場，佔所有柑橘類產量的比例非常低，若以文旦來說，去年出口將近8千公噸，其中4800多公噸輸往中國市場，佔整體產量7萬公噸比例不是很高。

對於台灣水果被中國暫停輸入，陳吉仲指出，已經在日前前往各產地進行說明各種產銷調節措施，具體目標是維持產地價格，內銷與外銷與加工都啟動，而兩年前，台灣所有外銷市場當中，8成5跑到中國市場，去年剩下4成1，今年上半年所有水果外銷到中國市場剩下不到3％，農委會將全力降低仰賴單一中國市場，或者風險高的市場，來擴充新興市場，或者具有市場規模，台灣水果才可永續外銷到國外市場。

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