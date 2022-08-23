殉職警凃明誠生前「與凶嫌搏鬥」　支援同事趕到淚崩：以為是車禍

▲支援同事趕到時，以為倒地的2人發生車禍 。（圖／翻攝記者爆料網）

記者林彥臣／綜合報導

台南安平區22日驚傳殺警奪槍案，曹瑞傑與凃明誠2名員警在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊殉職。趕來支援的同事第一時間還以為，倒地的2人發生車禍，立即施予急救並報案，但最後還是回天乏術，使得全程目睹的他當場淚崩。

根據警車行車紀錄器畫面，凃明誠臨死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃明誠遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，仍奮力掙扎抵抗。

▲殉職警凃明誠（左一），他在新北市時常常績優獲獎。（圖／樹林分局提供）

前來支援的同事幾分鐘後抵達現場，發現2人已經倒地，事後被警方帶回製作目擊者筆錄，作證過程忍不住淚崩，顯然心情大受衝擊。

曾和凃明誠為室友的、目前任職於樹林警分局秘書室的警員廖展欣也說，當時99年畢業分發到樹林派出所到104年調進分局內勤，有長達約5年時間和凃明誠同住，「凃明誠非常替人著想，因為警察要輪班，上班時間錯開，他怕會吵到人，就會把聲音放得很輕，不管做甚麼事情，都會盡量不去打擾到同仁」。

▲台南警員凃明誠遇害，昔日同事廖展欣淚崩：「他是好人，不該遇到這樣的事」 。（圖／樹林分局提供）



廖展欣頻頻拭淚難過的說，他很擔心凃明誠的家人狀況，是否能承受白髮人送黑髮人之痛「他是個好人，不應該遇到這種事情」，從警來大家都知道會遇到到極惡的人，然而事情發生在自己認識的人身上，還是無法相信，希望大家盡快抓到兇手，他繩之以法。



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