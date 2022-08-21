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後天「處暑」！6禁忌一次看　2生肖大沖

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲小孟老師提醒，「處暑」避免到海邊戲水。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

記者陳俊宏／綜合報導

8/23、周二是24節氣的「處暑」，命理專家小孟老師分享6點禁忌和開運方式，且生肖屬「虎、鼠」大沖。

小孟老師在臉書說，處暑又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，大部分為每年8月23日，太陽黃經約在150度；處暑的暑，代表暑氣即將終止，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為「秋老虎」，以下為禁忌與開運方式：

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1、冷氣不宜開太強

冷氣不宜開太冷，因為室內太冷、室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈。

2、忌安床

處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床，容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3、禁去空曠地

處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此勿去空曠地。

4、禁海邊戲水

處暑午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

5、沖屬虎與鼠

諺語「處暑，會曬死老鼠」，是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒身體不適。

6、洗澡禁關窗

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人，水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。

►處暑開財運，喝太陽水

處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆。在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。

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