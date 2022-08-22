他分析護國神山「美中打不得」　台灣聽命美國將災情慘重

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

中國大陸日前在台灣附近海域舉行大規模軍演，彭博社報導，華盛頓一群國防專家進行兵棋推演，認為台海若開戰，台灣與美國在多數情況下能擊退入侵，但台灣要付出的代價卻十分高昂。前立委沈富雄22日認為，台灣本身就是一座「神山」，美國丟不得、中國大陸忘不得。台灣應多費心去推演如何使「打不得」成為常態，而非參加一打注定後果不堪設想的「兵推」。

沈富雄在臉書指出，台灣要「武推」，不要「兵推」。他解釋，「武推」指「止戈」之推，意即如何讓兩岸領導人化干戈於無形，雖然「腦動」、「心動」，終究不敢「手動」，讓一場三方皆是輸家的戰爭連發生的機會都沒有。

對於美國，沈富雄認為，美國智庫背後金主恐怕不少是軍火工業，故一天到晚對「兵推」樂此不疲。其中，戰略暨國際研究中心（CSIS）今年預估兵推22次，7月上旬的第11次兵推邀請我方10位學者專家參與，口譯哥趙怡翔也在應邀之列。

沈富雄說明，CSIS最近一次兵推在8月3日，假定中國大陸於2026年對台灣發動戰爭，兵推結果是美軍損失航母2艘，每艘載有兵員6000人、戰艦損失20幾艘、戰機500多架；中國解放軍則損失100多艘是戰艦，海軍陸戰隊2萬2000名在台灣南部登陸，向北推進時補給發生困難。台灣則是國軍以優勢兵力守住台北盆地，但其餘各地遭受極大摧毀，全島傷亡難以估計。

沈富雄進一步指出，儘管戰況慘烈，但美、中本土絲毫未受波及，作為主戰場的台灣卻是半壁江山、生靈塗炭。倘若台灣聽命美方建議，全民皆兵及全面提升「不對稱作戰」的戰備，即使成功地阻絶共軍登陸或向北推進，災情卻是更加慘重。

沈富雄認為，台灣不需要「護國神山」，因為台灣本身就是一座「神山」，美國丟不得、中國大陸忘不得。雙方越是繃得緊，越是打不得，即使兵推結果顯示美方由慘勝變為大勝，台灣又能撈到什麼好處？台灣應多費心去推演如何使「打不得」成為常態，而非參加一打注定後果不堪設想的「兵推」。