美韓「乙支自由護盾」聯合軍演登場　加強監察北韓防異動

▲美韓將自8月22日起展開「乙支自由護盾」（USF）聯合軍演。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國與南韓將在8月22日至9月1日，展開長達10天的「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演，期間美韓雙方都將加強對北韓的監察和戒備，以應對北韓可能在軍演期間發動挑釁。

綜合外媒報導，南韓國防部表示，此次的聯合軍演將分為2個部分，為期5天的第一階訓練，會先從擊退北韓攻擊及防禦首都圈的「戰時體制」開始，再重點演習反攻及反擊作戰，以確保首都圈安全。

演習也會包含烏俄戰爭中出現的新戰爭形態，將無人機攻擊、網路戰等納入戰爭中，假設敵軍攻擊南韓港口、機場、半導體工廠等主要產業與國際重點設施等情況，演練民、官、軍、警共同防禦外敵，並恢復重建的情況。

軍演的第二部分則為期4天，將進行電腦模擬的指揮所演習（CPX）及聯合野外機動訓練（FTX），讓兩軍都能熟習掌握跨部門危機管理能力，以及聯合作戰支援流程，提高應對北韓挑釁和全面戰爭的能力。

過去，在南韓前總統文在寅政府的要求下，美韓曾為改善南北韓關係，加上新冠疫情影響，多年未舉行聯合軍演。不過，由於北韓近來多次試射飛彈挑釁，因此現任總統尹錫悅下令恢復美韓地面聯合軍演，並將原先代號「乙支自由衛士」的軍演改名為「乙支自由護盾」，藉此強化嚇阻能力。

美韓預計北韓將針對本次軍演提出強烈反對，因此雙方都將加強對北韓的監察和戒備，以應對北韓可能在軍演期間發動挑釁。