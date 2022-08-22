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今年第2次！馬斯克宣布「特斯拉FSD系統漲價25%」　生效日期曝光

▲▼馬斯克,特斯拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克宣布特斯拉的FSD系統將再次漲價。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）21日在推特宣布，該公司旗下的全自動駕駛系統（FSD）在北美的價格將自9月5日開始上漲百分之25，即從原本的1.2萬美元（約新台幣36萬元），提高至1.5萬美元（約新台幣45萬元）。

綜合CNBC與彭博社報導，馬斯克指出，特斯拉將在FSD Beta 10.69.2廣泛發布後，自9月5日開始，將FSD在北美的價格提高到1.5萬美元，不過9月5日之前下單者，即使在9月5日之後交貨，仍將按目前的價格售賣。

FSD是特斯拉的高級駕駛輔助系統，目前收取1.2萬美元的預付款，或每月199美元（約新台幣6000元）的訂閱費。這已經是特斯拉今年第二次提高其FSD的價格，但馬斯克與特斯拉皆未提及是否將提高FSD的訂閱費用。

截至目前為止，美國聯邦國家交通安全管理局（NTSA）和加州監管機構正對特斯拉自動駕駛系統是否存在缺陷一事展開審查。NTSA曾在7月表示，當局已對近200起涉及使用自動駕駛車輛事故展開調查，而加州機動車輛管理局也聲稱特斯拉在推銷自動駕駛（Autopilot）和FSD等功能時，涉嫌誤導消費者。

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