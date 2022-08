今年第2次！馬斯克宣布「特斯拉FSD系統漲價25%」　生效日期曝光

▲馬斯克宣布特斯拉的FSD系統將再次漲價。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)21日在推特宣布,該公司旗下的全自動駕駛系統(FSD)在北美的價格將自9月5日開始上漲百分之25,即從原本的1.2萬美元(約新台幣36萬元),提高至1.5萬美元(約新台幣45萬元)。

綜合CNBC與彭博社報導,馬斯克指出,特斯拉將在FSD Beta 10.69.2廣泛發布後,自9月5日開始,將FSD在北美的價格提高到1.5萬美元,不過9月5日之前下單者,即使在9月5日之後交貨,仍將按目前的價格售賣。

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th.



Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later.