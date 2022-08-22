智慧晶片系統應用創新專題實作競賽　元智電機團隊奪金獎

▲元智電機團隊榮獲「智慧晶片系統應用創新專題實作競賽」金獎。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學電機系張瑄祐、徐嘉成、廖千慧、吳奕帆4位同學，在李宇軒教授帶領下，參加2022教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽，以終端除霧工坊，於眾多隊伍脫穎而出，榮獲智慧終端裝置類組金獎佳績，成為該組獲獎隊伍中唯一私校。

李宇軒教授22表示，終端除霧工坊期望可以利用該技術所擁有的高幀率、低記憶體使用、高吞吐量的特性，減少後續ADAS的硬體負擔，保障自動駕駛車輛的使用者的安全，為智慧終端裝置的發展貢獻一份心力，共同創造舒適安全的行車環境。

▲元智大學電機系吳奕帆、張瑄祐、徐嘉成、廖千慧（由左至右），榮獲智慧終端裝置類組。（圖／元智提供）

教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽分成智慧健康類組、智慧終端裝置類組和智慧環境類組，元智大學電機系團隊參加智慧終端裝置類組，主要目標以晶片系統技術、智慧化技術或平台來解決終端裝置上的議題。該組別有15支隊伍晉級決賽，透過簡報解說、實際模擬和評審問答，將各項成績綜合並列入決賽評比。

有鑑於現今自動駕駛的興起，越來越多大廠投入資金開發。先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems , ADAS)與人工智能(AI)是現今車用電子的發展主軸。然而隨著行車事故的頻傳，行車安全成為下一個急需解決的問題。該團隊分析過往事故的可能成因與AI的性質，歸納出兩項待改善的缺點。包括AI極度依賴精確的輸入影像而不適合在惡劣氣候中使用，且運算時間較長導致反應時間較短，以上兩點使得自動駕駛存在隱憂。

為了解決這些問題，團隊認為有必要在輸入影像與自動駕駛之間增加一道橋樑充當潤滑劑。首要目標是能使影像不受霧的干擾用於精確判斷，即影像除霧。其次考量到後續的運算時間過長，需要盡可能降低花在影像除霧上的時間，而晶片高運算速度的特點非常適合執行此項工作。最後是考量到車用，不要為了影像除霧而付出鉅額的硬體成本。