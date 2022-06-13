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沙崙綠能科技示範場域獲金獎　台南再添一座全球卓越建築

▲台南沙崙的智慧綠能科學城的「沙崙綠能科技示範場域」，榮獲本屆「全球卓越建設獎」產業建築類金獎的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南沙崙的智慧綠能科學城的「沙崙綠能科技示範場域」，榮獲本屆「全球卓越建設獎」產業建築類金獎的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南沙崙智慧綠能科學城的「沙崙綠能科技示範場域」，榮獲「全球卓越建設獎」產業建築類金獎的殊榮，該場域於2018年12月正式啟用，佔地約7.44 公頃，扮演連結研發及產業化的重要技術驗證橋樑，建構符合能源供應端、使用端及能源管理需求，以進行新技術應用測試、驗證調整、系統整合應用的示範場域。

沙崙智慧綠能科學城係由行政院統籌，整合科技部、經濟部、國發會等13個部會及台南市政府所合力打造，承擔中央「5+2產業創新計畫-綠能科技產業創新」重大政策項目，也是台南市致力發展的經濟雙引擎之一。市長黃偉哲表示，在「沙崙綠能科技示範場域」的興建過程，台南市政府各局處積極提供協助及支持，包括工務局就建照使照發放、環保局就環境影響差異分析、水利局的場域廢水及生活污水納管處理排放至污水下水道，以及由文化局核定通過的「科技伊甸園」公共藝術設置計畫等。

▲台南沙崙的智慧綠能科學城的「沙崙綠能科技示範場域」，榮獲本屆「全球卓越建設獎」產業建築類金獎的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次「沙崙綠能科技示範場域」是台南市繼2016年台南副都心公園(巴克禮紀念公園)後，再度獲「全球卓越建設獎」金獎殊榮的建築。台南市過去幾年也曾於「全球卓越建設獎」中獲得不少獎項，如2007年巴克禮紀念公園獲銀獎、2013年歷史水景公園湖港打通工程獲銀獎、2015年的南區水交社公61公園闢建工程獲銀獎、2017年耘非凡大樓獲銀獎、2021年河樂廣場及海安路周邊獲銀獎等。

市長黃偉哲表示，市府極為重視及把握在既有產業基礎與數位轉型趨勢的雙重推動下，讓台南順勢從文化古都，轉型升級為科技新城的重要契機。「沙崙智慧綠能科學城」即是古都轉型的智慧樞紐，而「沙崙綠能科技示範場域」在中央及市府的積極推動下，將作為綠能科技的創新發動機。「沙崙智慧綠能科學城」將塑造科技新廊道，帶動區域新發展。

▲台南沙崙的智慧綠能科學城的「沙崙綠能科技示範場域」，榮獲本屆「全球卓越建設獎」產業建築類金獎的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌指出，科學城目前正進行的幾項重大公共工程，包括中研院南部院區第二期工程已於今年3月上樑，以及規劃第三期「量子科技實驗大樓」工程，科技部「資安暨智慧科技研發大樓」第二期工程於5月29日舉行動土典禮、而成大「沙崙醫療服務與創新園區」第一期工程預計年底即將展開。南科沙崙雙引擎將可為台南增加8萬5千個就業機會，每年貢獻產值破兆元，前景可期。

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