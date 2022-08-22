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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

副處長涉烏干達學生黑工案　徐定禎：國民黨做不到清廉我來做

▲▼徐定禎21日晚間在頭屋、苗栗舉辦2場問政說明會。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲徐定禎21日晚間在頭屋、苗栗舉辦2場問政說明會。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

選戰倒數97天，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎持續依行程走訪地方，21日晚間則深入客庄，於苗栗、頭屋接連舉辦小型問政說明會，徐定禎指出最近苗栗又因負面醜聞登上全國版面，堂堂縣府副處長疑涉烏干達學生黑工案，他批徐縣長必須清楚交代，清廉是基本原則，若國民黨做不到，就讓他來做。

徐定禎在說明會中再次闡述生育津貼及免費營養午餐政見，強調國中小營養午餐免費是他的堅持，財源不是問題，透過河川疏濬成立基金即是方法，未來更將結合產銷平台政策，提出更全面的規劃，他強調說到做到。

有關長者福利政策，徐定禎也提出敬老卡點數增加到1000塊，不只作為搭公車使用，更希望全面性的結合大眾運輸與生活層面，讓長輩更能活用在其生活需求上。

此外，徐定禎強調少子化是必須面對的課題，生育津貼每一胎2萬，第3胎以上3萬的政見，只是第一步，未來將逐步提出政策，讓青年安心，壯年放心，長者安心，用心打造新苗栗。

徐定禎也保證，他鎮長、市長任內都以清廉作為基本要求，當選縣長更會嚴格要求所有團隊，絕對落實「清廉執政，人民優先」，他是最有行政經驗、最有執行力的候選人，呼籲鄉親堅定團結，與他一起翻轉苗栗。

▲▼徐定禎21日晚間在頭屋、苗栗舉辦2場問政說明會。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲▼徐定禎21日晚間在頭屋、苗栗舉辦2場問政說明會。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲▼徐定禎21日晚間在頭屋、苗栗舉辦2場問政說明會。（圖／徐定禎競選總部提供）

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