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余天3年前淚灑造勢舞台　「沒選上立委沒關係，我只求女兒能健康」

▲▼余天造勢場合落淚。（圖／翻攝臉書）

▲余天造勢場合落淚。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨立委余天女兒余苑綺21日癌逝，享年39歲。余苑綺抗癌長達8年，作為父親的余天心繫她的病情，在3年前也曾在造勢場合透露自己心情不好，原本不想來，因為女兒癌症又復發，當時投入立委選舉的他，更悲痛喊「我現在不管立委有沒選上都沒關係，我女兒安全最重要」，更在台上頻頻拭淚。

余苑綺2014年發現直腸癌第3期，多次復發歷經70次化療，18日病情發生變化，一家人21日則再前往探視，原本狀況還好好的，沒想到突然惡化。當天下午5點多，余天靠著兒子余祥銓攙扶走到醫院大廳，透露余苑綺「剛剛走了」。

余天痛哭表示，「我們本來想要急救，但是她已經簽了（放棄急救）。這樣也好，她不必那麼難過、不用那麼痛苦了。」余天接著說，「她眼睛都不閉，我跟亞萍（李亞萍）說『我們放下了』，她才微微閉眼。」

余天難過地說，其實有幫女兒爭取到美國最新的抗癌方式，不過余苑綺已經等不到，他也只能放寬心，「她不會痛了。」余天坦言，其實余苑綺前兩天就已錄好遺言，至於內容則暫時保留。

而在2019年，當時正在準備2020立委選舉的余天，出席「全民計程車聯誼餐會」，一上台就透露自己心情很差，「因為我的二女兒，最近生了小孩，有一陣子沒檢查，結果現在發現癌症又復發，我原本今天想說不要來，但我答應了，心情不好真的抱歉。」

余天在台上心碎表示，「我現在不管立委有沒選上都沒關係，我女兒安全最重要」，希望大家都能集氣，幫助余苑綺度過難關，讓在場民眾十分不捨。

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