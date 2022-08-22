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余苑綺病逝！青壯族罹直腸癌關鍵在吃　6大飲食原則一次看

記者黃翊婷／綜合報導

藝人余苑綺罹患直腸癌，努力抗癌8年，21日仍不敵病魔癌逝，享年39歲。余苑綺正值青壯年，平時也很注重養生、保持運動習慣，卻還是罹癌病逝，癌症關懷基金會曾發表一篇文章帶大家一次看懂大腸直腸癌，關鍵在於飲食原則，包含攝取過多紅肉、加工肉品、煙燻或醃漬食品、高油脂食物、精緻糖以及膳食纖維不足。

▲▼楊哲曾拿抗癌產品給余苑綺。（圖／翻攝自Facebook／余苑綺 Chichi）

▲余苑綺抗癌8年仍不敵病魔，於21日病逝。（圖／翻攝自Facebook／余苑綺 Chichi）

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余苑綺過去經常公開分享抗癌心情，她自認是家中飲食、生活習慣最健康的人，不挑食、不吃油炸物、不菸不酒，也很少吃外食，平時都有維持運動習慣，因此實在想不透為何自己會罹癌，起初出現拉肚子、血便等狀況時，她完全沒聯想到會跟癌症扯上關係，直到症狀開始1個月後才去醫院檢查，並在2014年間確認罹患直腸癌第三期。

為何青壯年族群會染上直腸癌，癌症關懷基金會曾發表一篇文章介紹，關鍵在於飲食原則，包含攝取過多紅肉、加工肉品、煙燻或醃漬食品、高油脂食物、精緻糖以及膳食纖維不足，由於民眾生活型態及飲食習慣逐漸西化，經常食用高脂肪、低纖維的食物，導致肥胖者激增，大腸直腸癌的罹患率也快速上升，一般好發於40歲左右，60至65歲達最高峰。

櫛瓜，茄子，彩椒等蔬菜。（圖／達志影像／美聯社）

▲大量蔬果與全穀攝取有助於降低大腸直腸癌的發生。（示意圖／達志影像／美聯社）

另外，文章中也提到，基因遺傳可能也是是罹癌的因素之一，例如有直腸癌家族史的人罹患率將高出2至4倍，曾患有卵巢、子宮內膜或乳房相關癌症的婦女，罹患率也會比較高。

癌症關懷基金會提醒，除了積極接受治療之外，均衡飲食與適當營養也可以遏止癌症生長，同時減輕治療帶來的不適，患者要注意維持理想體重，腹部肥胖可能會增加復發的機率，並提高蔬果與全穀類的攝取、降低油脂攝取、選取優質蛋白質、適量補充鈣質；若有接受手術，建議遵守醫囑並採取漸進式調整飲食。

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