《重生效應》發表　東森集團總裁王令麟：更生人能創造更大社會價值

▲東森集團總裁王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟21日參與《重生效應》新書發表會，他舉出獄中好友、更生人張登凱為例，說他滿滿的正能量讓周遭人讚不絕口。王令麟也強調，目前他的企業員工數將近6千人、經銷商十多萬人，一直以來他努力的動力，就是希望讓社會知道，更生人是有機會創造更大的社會價值。

《重生效應》集結10位更生人為例，描述他們雖然曾經犯錯入獄，但出獄後覓得新生活，努力新生，本書由也具有更生人身分的王令麟撰寫書序。出版人卓天仁表示，透過關係認識到許多更生人，這才發現更生人在社會上比其他人更加倍努力，讓他非常欽佩。他也提到，更生人這麼努力的一個原因，就是要讓自己改變，因為要撕掉社會、其他人看待自己的標籤。

王令麟對本書撰寫書序頗有感觸，認為這可以鼓勵更多更生人，要學得一技之長，未來更要努力，不要變成社會邊緣人。不過他對於卓天仁提到的「撕掉標籤」，並未完全認同；他認為，「不需要撕掉標籤」。他舉出自身為例，出獄後經常遇到友人跟他說「低調、不要提入監的事」；但他一到公共場合，就會自己說「我剛剛服刑回來，我悔改了，站在你們面前的是一個坐了4次監牢、38個月牢的企業人，王令麟。」十足的自信，讓在場眾人喝采。

王令麟致詞時提到，「好人、壞人是上帝決定的。」如果真的面臨入監，要放下、放下，他認為現在監獄人權已經大幅提升，所以「我們只不過是一個失去自由的國民。」而他舉出獄中的好友張登凱、阿凱為例，阿凱因販毒入監，原本只有小學學歷、幾乎是文盲的阿凱，受到王令麟的鼓勵後，發憤圖強，取得國中、高中學歷，也考取堆高機等許多特種駕駛執照。阿凱現在在東森集團下的物流公司工作，王令麟提到，「所有的員工對阿凱的評價非常高，正能量、努力工作，還能幫助同事的朋友，還發動大家到教會做志工，這樣正能量的年輕人，我們是不是應該給他更多的機會。」

致詞末了，王令麟還是關心監獄人權，他指出，受刑人在監獄中每個月的作業金實在太少，經常還要向家裡求助，「不是受刑人一個人受苦，是全家都受苦。」所以他希望監獄能提升作業金提撥給受刑人的比例。他深信，受刑人在監獄中學得一技之長，在監獄中累積收入，出來還能夠創業、做點事情，才能真正的復歸社會。最後他以自己為例，他2014年刑滿出監後，至今7年多，集團海內外員工將近6千人、經銷商10多萬人。「我持續的努力動力都來自於，要讓社會知道，我們更生人是有機會創造更大的社會價值！」

▼王令麟與張登凱。（圖／記者徐文彬攝）