6法條全變質！呂秋遠曝中介法嚴重10點：是「可能違憲」的法律

▲呂秋遠認為，中介法無法抑止假訊息，還限制言論自由。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

「言論自由，比起其他自由來說，更為重要。」律師呂秋遠20日在臉書發文，解釋「數位中介服務法」在規範什麼，「這套法案想要做的事情很多，不全然是不好的。」但是，他認為其中6法條已經全部變質，並列出有10點會帶來嚴重影響，「就是一套『有可能違憲』的法律。」

呂秋遠表示，如果要限制言論自由，必須符合相當嚴格的要件，才有機會符合憲法審查的合憲基準，因此中介法「有可能違憲」。他解釋，中介法主要在規範網路平台，規範事項不全然不好，「但是，這套法律，因為第17條、18條、第19條、第20條、第27條、第55條的規定，已經全部變質。」

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至於這些有爭議的條文在講什麼？「先來講點不嚴重的。以後，網路平台提供者，每年都要定期發布透明度報告，格式要用主管機關的內容，不可以自己創造，而且要用正體中文，臉書的祖克伯以後應該會很煩惱。」但這還不是重點，「17條規範，網路平台以後要依照行政機關所為的行政處分，提供特定使用者資料」，這造成網路匿名性可能會消失。

▲台灣民眾黨團舉行「保障網路言論自由，請NCC重提數位中介服務法草案」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

呂秋遠接著列出會帶來嚴重影響的10點：

1、行政機關如果認為網路資訊有「違反法律強制或禁止規定，為避免或減輕公共利益危害」，就可以向法院聲請「資訊限制令」。

2、在法院審理這項限制令是不是合法之前，主管機關如果認為是「謠言」、「不實訊息」，可以暫時加註警示的標誌，網路平台要配合。加註的警告，最多可以三十天。

3、法院要盡快審理，審理如果認為有道理，就發布裁定，移除資訊，網路平台也要配合。

4、如果假訊息嚴重，「違反法律強制或禁止規定，公共利益會有難以回復的損害」，主管機關還可以聲請「緊急資訊限制令」，48小時內，法院要做成決定。

5、如果網路使用者，反覆提供明顯的違法內容，線上平台要給予警告，如不改善，可以直接暫停使用者的服務。

▲立委高嘉瑜發文，強調民進黨該「誓死捍衛言論自由」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

6、如果網路平台使用者，超過230萬人，主管機關可以指定這個平台是「指定線上平台服務提供者」，升級以後，義務加重，主管機關甚至可以直接要求他們辦理稽核作業，提出相關證明。

7、政府要捐25億，成立專責機構，往後督促這些網路平台，要提供更好的網路環境，保障使用者權益，對網路平台做行政指導。

8、這個機關的董事會，全部由政府指定，一任三年。

9、第46條到55條，通通都是罰鍰，如果不配合政府法令規定，從五萬以上，到五百萬以下，都有相關規定。

10、如果不配合法院的加註警告、資訊限制令，不保存使用者資料，平台拒絕改善，主管機關認為情況嚴重，可以直接斷絕網路服務。

呂秋遠就質疑，「『違反法律強制或禁止規定，為避免或減輕公共利益危害』，這麼空泛的理由，到底是什麼東西？完全沒有例示，如何可得確定是不是違反法律？」此外，在這段期間，行政機關可以在30天內加註警告，「30天，都可以讓人落選當選了，這麼長的警告時間，對於言論自由的侵害的嚴重性當然不言可喻。」

「言論自由事前審查機制」也讓他直搖頭，「言論自由是各種自由當中，最核心的概念，憑什麼網路平台可以事先審查發表者的言論？」呂秋遠認同，假訊息確實是重要的國安議題，但中介法不僅無法抑止假訊息流通，還大程度限制人民言論自由，彷彿亂槍打鳥，「造成人民恐慌，合憲的可能還相當低，而且抑止不了想要攻擊台灣的假訊息，那麼，這樣的草案，是不是應該要好好思考必要性？」