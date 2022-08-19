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主管機關可直接標「謠言警語」！律師2點質疑　曝中介法恐怖處

▲▼上PTT,許力方上PTT,網軍,帶風向,1450,辦公室,電腦,OL,小資女。（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲日前中介法草案讓PTT炸鍋，直言若被納為指定線上平台服務提供者，「跟命令我們關站相去不遠」。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

NCC日前公布數位中介服務法草案，規劃納管5大類網路平台，讓PTT和巴哈姆特瞬間炸鍋。巴毛律師就發文，「數位中介法到底在規定什麼？真的會限制人民的言論自由嗎？」直言這草案「問題真的非常多」，通過勢必引起腥風血雨，「希望相關單位要做好審慎的評估，不能貿然讓這樣的法律上路啊！」

巴毛律師在粉專「巴毛律師混酥團」發文，指出草案裡最有疑慮的地方，就是所謂的「資訊限制令」，「草案的第18條規定，如果主管機關認為平台上面的資訊為謠言或是不實資訊，且違反法律規定者，可以向法院聲請資訊限制令，法院專責窗口必須在48小時之內做出裁定。」但在法院下裁定前，若機關認定不實且違法訊息，可以要求業者對特定訊息加註警告標誌。

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她提出2個疑點，首先是「要求法院設置專責窗口處理限制令、在48小時內做出裁定」的部分，認為限制令要通過法官審查這一點是好的，畢竟不是直接由主管機關決定，「但根本沒有考量到現在法院量能已經緊繃。」因為法官要在短短48小時內，做出合情、合理、合法的審查，「這個裁定品質我個人很存疑。」

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／本報資料照）

▲巴毛律師指出，中介法甚至可能影響選舉結果。（示意圖／資料照）

再來，雖然主管機關要做出資訊限制令，必須要通過法院裁定，但在法院還沒裁定前，主管機關卻可以要求他們認為謠言或不實訊息、且違反法律強制或禁止規定者「直接加註警示」，最高還可執行30天。

巴毛律師指出，加註警示聽起來沒什麼，可能會有人認為，就像YouTube的黃標功能一樣，頂多無法開營利，「但是這樣的做法，可能對特定言論產生標籤化的負面效果。你看到一個訊息被下假消息警語，是不是多少會對內容有點存疑？」

她引述司改會常務董事林俊宏律師的例子，「如果選舉期間，主管機關在短時間內大量作成暫時加註警示的行政處分，且執行期間長達30日」，這樣對網路言論自由就可能產生很大的干預。巴毛律師就質疑，如果事涉選舉，執政黨的主管機關把對自己不利的資訊，大量先加註警語，「你說這樣對言論自由沒有影響嗎？」

而且現在是資訊戰的時代，假消息的散播很快，這種加註的影響力也不可小覷。巴毛律師坦言，「我認為草案這些做法間接管制人民的言論自由」，而且草案授權行政機關可透過行政處分調取人民資料，這還涉及人民個資問題，讓她直呼，「這個草案問題真的非常多，一旦通過真的又是腥風血雨，希望相關單位要做好審慎的評估，不能貿然讓這樣的法律上路啊！」

●本文已獲「巴毛律師混酥團」授權引用

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