《重生效應》書序　東森集團總裁王令麟：每個生命都值得好好被對待

▲東森集團總裁王令麟（中）為《重生效應》撰寫書序，並與書中更生人合影。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

集結10位更生人，講述這批曾經犯錯入監，出獄後覓得新生活的書籍《重生效應》，正式出版。本書由東森集團總裁王令麟撰寫書序，提到自己也是更生人的身分，雖曾犯錯，但深信「每個生命都值得好好被對待」，所以王令麟持續幫助更生人。他更強調，需要在哪裡、東森就在哪裡，「公益，是東森大家庭永遠的志業」。

本書名為《重生效應》，英文書名《Rebirth Effect》，自己的人生就要自己定義。書中共計10名更生人，這些人有些是因為販毒、有些是酒後殺人，也有詐騙集團首腦，分別遭判刑6年到22年不等的刑期定讞。雖然在監獄中待了很長的一段時間，但這批更生人出監後，努力改變自己的人生，希望撕掉社會對自己的標籤。

出版人卓天仁表示，本書原本要取名為更生行者，但他與各位作者討論後，覺得要去標籤化，所以才使用「重生」。而他透過其中一位作者張登凱的關係，認識到東森集團總裁王令麟，並邀請王令麟撰寫書序，沒想到王令麟一口就答應，並出席新書發表會。

▲王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

而在王令麟撰寫的書序中，特別提到「好人、壞人是上帝決定的，只是環境造成他們一時犯錯，受刑人不過是穿著囚服的國民，有一樣的人權。而經過監所的矯正教化，更應該給予所有更生人重生的機會，不是用有色眼光看待他們。」希望社會能持續幫助更生人復歸社會。最後，王令麟也在書序中強調，東森集團未來仍會秉持公益理念，「公益，是東森大家庭永遠的志業」。

以下為東森集團總裁王令麟撰寫《重生效應》書序：

我是一個更生人，曾經四進四出監獄，看到很多受刑人在獄中因為收入非常少，成為家人的負擔，甚至被家人放棄，出獄之後也找不到工作，又重回犯罪的老路、形成惡性循環，所以當年我因為父親的力霸案而服刑時，在北監推動新媒體訓練班，就是希望提高受刑人的收入，讓他們能夠在獄中養活自己、甚至能賠償被害人、存點錢，服刑期滿後，有了一技之長也能順利找到工作，降低再犯罪的機率，可惜後來新媒體訓練班因故終止，實在可惜。



在推動新媒體訓練班的過程中，我結識了「同學」張登凱(阿凱)，因販毒案入獄多年的他，是個很正向、積極努力的年輕人，我出獄之後，持續和阿凱通了40多封信，我不斷鼓勵他，「人因為學習而改變、人因為分享將愛傳出去」，阿凱非常爭氣，服刑期間除了順利完成國中、高中學業，還考取堆高機、長照服務員的執照，所以2021年5月阿凱假釋出獄來找我，我就安排他到熊媽媽買菜網工作，這一年多來，他表現非常好，除了本身的進貨工作，還參與熊媽媽的直播銷售，和同事相處也很融洽，領到薪水之後，他靠自己的力量重做一口因吸毒掉光的假牙，讓媽媽和年邁的奶奶都很欣慰。



更難得的是，阿凱懂得回饋社會，自己有能力後就持續做公益，買白米、保健品送到教會或教養院幫助獨居老人、弱勢團體，還號召同事們一起投入公益、出錢出力，這樣的精神非常難能可貴，也讓我更堅信要持續幫助更生人復歸社會，一起加入傳愛的旅程。



我深信每個生命都值得好好被對待，從信仰的角度來看，好人、壞人是上帝決定的，只是環境造成他們一時犯錯，受刑人不過是穿著囚服的國民，有一樣的人權。而經過監所的矯正教化，更應該給予所有更生人重生的機會，不是用有色眼光看待他們。在阿凱之後，今年5月，東森也在更保會桃園分會引薦下，錄用一位更生人到物流部門工作，我也特別接見鼓勵他，以阿凱為榜樣，在東森集團好好工作，讓家人安心。



為了多方面給予受刑人、更生人機會，我很樂意提供東森集團的銷售平台，像是台東戒治所黑羽雞，以及之前和法務部、更保會共同推動北監銅雕班的藝術作品，雖然因為單價高不好賣，除了賣掉一件，其他14件也由我們認購下來，擺設在集團對內、對外各區塊，還加上每項作品的創作故事，讓更多人認識這些作品。還有和更保會長期合作，以東森新媒體平台宣傳每一次更保會台北分會的「更生市集」之外，東森慈善基金會年末舉辦的「送愛到部落」活動，也邀請更生市集到東森總部，其中有位製作手工蛋捲的艾格諾先生，雖虛度18年鐵窗歲月，幸好在出獄後，憑藉復刻記憶中阿嬤溫暖的味道，創造不加一滴水的美味蛋捲，他就多次到東森各關企設攤，也參加東森新媒體ETtoday好朋友生活節的市集，都創造很好的銷售成績，翻轉了他的人生。另外，像當年我在北監協助促成「玉山沙畫」掛上高雄圓山大飯店，現在已經成了熱門打卡景點。



我相信這些事對受刑人、更生人都會帶來莫大的鼓舞，就如同這本「重生效應」介紹這10位更生人的故事一樣，他們曾經誤入歧途、走偏了，但也都付出代價，接受應有的懲罰，他們願意改過、悔悟，公開自己的故事提醒社會大眾，走偏門、妄想不勞而獲都是錯誤的，傷害的只是最愛自己的父母、家人，轉念之後，出獄好好努力，人生總會有機會開闢出不一樣的路，就像其中一位更生人所說的「當人生找到了希望，我相信循著光明，有一天，生命自然也會開花。」我期盼所有的更生人不再是社會的邊緣人，得以重新出發，回歸職場，而當大家願意給受刑人、更生人更多愛心與包容的空間，社會才會更祥和。



就像我在九二一大地震之後，「能為災民做些什麼？」這念頭觸發了東森慈善基金會的誕生，至今超過20年傳愛的旅程從未停歇，從關懷原住民孩子開始，「愛的早餐」讓超過三萬名學童不再餓著肚子上學；年末「送愛到部落」為偏鄉學童募集耶誕禮物、幫助他們發展才藝；東森獎學金為征戰世界各地的台灣之光們，像是網球好友詹詠然、詹皓晴姐妹，旅日圍棋女棋士謝依旻、高球國手李旻…等，長期做他們最堅強的後盾，以及幫助罹患身心障礙的生命鬥士持續求學，讓他們能勇敢追夢；也為安養天年的銀髮族獻上關懷與愛心、東森農場則幫助全台各地小農…，需要在哪裡、東森就在哪裡，「公益，是東森大家庭永遠的志業」。