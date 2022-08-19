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移工弊案纏訟27年　勞委會前科長梁鴻達終獲無罪確定

▲桃園市龍潭區羅姓里長與邱姓妻子遭指控涉嫌在2019至2020年間涉嫌謊報志工誤餐費等名義向區公所領取補助共計約4萬餘元，桃檢偵結依貪汙罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲勞委會前科長遭控貪污，纏訟27年終獲無罪確定。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

我國自1995年開放外籍移工入台，隨即爆發官商勾結弊案，勞委會職訓局綜合規劃組前科長梁鴻達，被控透過中間人，收賄分配移工名額，被依照「貪污」等罪嫌提起公訴。案件纏訟27年，梁鴻達今年更九審獲判無罪，全案再上訴，最高法院19日駁回上訴，梁鴻達無罪確定。

我國雖宣示要建構金字塔型訴訟，但以往卻因為最高法院將諸多疑案多次撤銷發回，導致二審案件數量日益增加，金字塔訴訟變成啤酒桶訴訟。最有名的案件即為「流浪法庭30年」的「一銀押匯弊案」，該案促使我國於2010年制立《刑事妥速審判法》，才大量減少撤銷發回案件，更七審、更八審的案件越來越少。故本案於今年更九審判決後，更顯稀少。

檢方起訴指出，梁男原本兼任職訓局國會聯絡人，常受民代等各界請託，1994年間，梁男認識馬來西亞華僑、從事外勞仲介的業者沈維明，2人覺得可以利用梁男國會聯絡人的身分，向職訓局承辦人員以「公務請託」的方式，加速申請移工來台的流程，藉機收取不法利益。檢方初步清查，2人向其他業者收取不法利益近150萬元，因此依照當時的《貪污治罪條例》「圖利」、「圖利未遂」等罪嫌，於1995年間提起公訴。另外也傳出有立委介入本案，但經過檢方調查後，沒有查出立委涉案的具體事證，予以簽結。

台北地院一審判決梁男有期徒刑8年6月、沈男有期徒刑5年6月，接下來案件上訴二審，開啟了長達27年的訴訟程序。其中「圖利未遂」罪後來修法刪除，這部分改判免訴，而圖利罪部分，二審、更一審、更二審維持同一罪名，量刑均酌減為8年2月與5年4月，更三審、更四審雖以另外罪名改判，但維持8年2月與5年4月。更五審、更六審時，則因為《刑事妥速審判法》已經施行，經過減刑後改判5年與2年。更七審、更八審又更改罪名，改判刑4年、1年2月。

案件到了今年四月間的更九審，則改認為本案僅有被告沈男的犯罪自白，並無其他證據可以證明梁男收賄，因此認定罪證不足，改判2人均無罪。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴，全案纏訟27年後，2人終告無罪確定。

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