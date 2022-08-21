　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

▲▼鍋子,電磁爐,煮水,燙,冒煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子殺害丈夫後，將其肢解燉煮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

阿富汗一名22歲女子因不滿丈夫外遇，並與其發生爭執，最後竟持刀將對方捅死，最後還把丈夫的屍體肢解後放進鍋中燉煮食用。兩人的鄰居聞到惡臭後報警，這起殺人案才因此曝了光。嫌犯供稱，死者長期家暴她與5歲的孩子，沒想到還將情婦帶回家中發生性行為，才讓她徹底崩潰。

根據《太陽報》報導，阿富汗警方13日接獲通報稱，有人發現鄰居家傳來陣陣惡臭。警方趕往現場後，在22歲嫌犯的家中尋獲她丈夫殘缺的屍體，並且發現嫌犯將部分遺體放進鍋中燉煮食用，因此立刻將其逮捕。

22歲嫌犯與丈夫結婚多年，共同育有一名5歲的女兒。她聲稱，自己在15歲時被迫嫁給丈夫，但卻發現對方根本不愛她，丈夫不但在新婚之夜告訴她，自己外面有其他女人，對她毫無興趣，婚後還不斷家暴她與女兒。據悉，在7年的婚姻中，死者出軌多次，也讓嫌犯忍無可忍。

嫌犯供稱，事發當天，她再度看見丈夫將小三帶回家中，待女方離開後，兩人便發生爭執。嫌犯先是氣得說，「如果你對我不忠，就應該直接殺了我，這樣才能擺脫我。」沒想到死者聽聞後，直接將刀遞給妻子。嫌犯隨後將刀子指著自己的肚子並問道，「如果你要殺我，你會怎麼殺？」丈夫直接說，「我會捅你的肚子。」

嫌犯聽聞後，氣得當場拿起刀子往對方的肚子刺下去，而死者隨即倒地，一動也不動。刺殺丈夫後，嫌犯便將其肢解，同時將部分遺體放進鍋中燉煮。目前女方尚未向警方表明，為何要將屍體肢解並燉煮來吃。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼
快訊／高雄愛河邊木棧道下起火！　大量濃煙狂冒
林靜儀大型翻車現場！　遭多方圍剿
和現任吵架！　人夫回頭找孩子的媽「爽啪N次」慘了
正妹孫女要去新加坡當直播主！　高雄水餃阿嬤急報警
酒店女公關遭色鄰拖進屋性侵！　求償千萬結果出爐
國防部公告「役男體位標準新規」　免役變困難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

日少女為殺母弟　提前「殺人練習」！涉谷街頭隨機砍路人母女

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

站暖爐前30秒燒掉睡衣　2歲男童險被火紋身！媽驚恐PO照勸世

美國CDC研究：猴痘病毒可依附居家用品表面　包括滑鼠沙發

日本2歲男童「離奇失蹤」　雨天詭異光腳外出！隔夜仍找不到人

正妹突失智「忘記名字」　竟是家中這生物害的！床罩拆開超恐怖

「普丁大腦」俄極端主義學者　女兒車內遭炸死！他目睹抱頭崩潰

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

日少女為殺母弟　提前「殺人練習」！涉谷街頭隨機砍路人母女

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

站暖爐前30秒燒掉睡衣　2歲男童險被火紋身！媽驚恐PO照勸世

美國CDC研究：猴痘病毒可依附居家用品表面　包括滑鼠沙發

日本2歲男童「離奇失蹤」　雨天詭異光腳外出！隔夜仍找不到人

正妹突失智「忘記名字」　竟是家中這生物害的！床罩拆開超恐怖

「普丁大腦」俄極端主義學者　女兒車內遭炸死！他目睹抱頭崩潰

快訊／付贖15萬返台！18歲男從柬埔寨逃回　落地曝「有被打」

為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

麥力德登錄一軍先中繼　詹子賢跑步還有點喘

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

影射Bump勾結竹聯幫　中山副教授嗆「一堆弱智把他當神」4hrs縮了

觀察羅力生存之道　曾豪駒：沒網羅到可惜

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

艾成師妹高雄接噩耗「忍淚上台」　曝王瞳狀況：給她一點時間

布農族佳心舊部落再現計畫　全球卓越建設獎奪文化資產類銀獎

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：真的很心疼　　

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

8歲女兒驚恐「房間有人」　媽看監視器傻了

正妹突失智忘記名字　竟是家中這生物害的

海灘驚見「無頭女屍」沖上岸　真相超害羞

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

3.5公尺巨鱷拖泳客浮屍游運河！　最新下場曝光

日15歲少女隨機砍2母女！　被逮稱：想被判死刑

不知道曾感染Omicron！56%未能意識自己確診

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

不止柬埔寨！去這2國打工也是騙

16歲豬仔逃出柬埔寨賭場　下秒跳河溺斃

KK園區無間道！豬仔「諸葛亮」雙面手法探情報

更多熱門

相關新聞

新北阿嬤遺體塞冰箱5年　狠兒罪名曝

新北阿嬤遺體塞冰箱5年　狠兒罪名曝

新北市16日驚傳冰箱藏屍案！一名女中學生因遭父親家暴，社工前往住處探訪時，提及「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，社工察覺有異報警處理，警方也果真在冰箱裡發現被冰存對折5年的阿嬤。而法醫17日下午也對阿嬤進行初步相驗，認定阿嬤是因「心血管病變致心因性休克死亡」，狠兒涉犯罪名也曝光。

國中女控父家暴性侵　阿嬤「塞冰箱5年」全過程

國中女控父家暴性侵　阿嬤「塞冰箱5年」全過程

酒瘋男鐵鎚猛打鄰居狗　凶手母：我家2條狗給你們打

酒瘋男鐵鎚猛打鄰居狗　凶手母：我家2條狗給你們打

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

「做4次試管又流產」人妻懷孕9個月　老公卻約砲

「做4次試管又流產」人妻懷孕9個月　老公卻約砲

關鍵字：

家暴人妻

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面