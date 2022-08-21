肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

▲女子殺害丈夫後，將其肢解燉煮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

阿富汗一名22歲女子因不滿丈夫外遇，並與其發生爭執，最後竟持刀將對方捅死，最後還把丈夫的屍體肢解後放進鍋中燉煮食用。兩人的鄰居聞到惡臭後報警，這起殺人案才因此曝了光。嫌犯供稱，死者長期家暴她與5歲的孩子，沒想到還將情婦帶回家中發生性行為，才讓她徹底崩潰。

根據《太陽報》報導，阿富汗警方13日接獲通報稱，有人發現鄰居家傳來陣陣惡臭。警方趕往現場後，在22歲嫌犯的家中尋獲她丈夫殘缺的屍體，並且發現嫌犯將部分遺體放進鍋中燉煮食用，因此立刻將其逮捕。

22歲嫌犯與丈夫結婚多年，共同育有一名5歲的女兒。她聲稱，自己在15歲時被迫嫁給丈夫，但卻發現對方根本不愛她，丈夫不但在新婚之夜告訴她，自己外面有其他女人，對她毫無興趣，婚後還不斷家暴她與女兒。據悉，在7年的婚姻中，死者出軌多次，也讓嫌犯忍無可忍。

嫌犯供稱，事發當天，她再度看見丈夫將小三帶回家中，待女方離開後，兩人便發生爭執。嫌犯先是氣得說，「如果你對我不忠，就應該直接殺了我，這樣才能擺脫我。」沒想到死者聽聞後，直接將刀遞給妻子。嫌犯隨後將刀子指著自己的肚子並問道，「如果你要殺我，你會怎麼殺？」丈夫直接說，「我會捅你的肚子。」

嫌犯聽聞後，氣得當場拿起刀子往對方的肚子刺下去，而死者隨即倒地，一動也不動。刺殺丈夫後，嫌犯便將其肢解，同時將部分遺體放進鍋中燉煮。目前女方尚未向警方表明，為何要將屍體肢解並燉煮來吃。

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