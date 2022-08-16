鐵鎚瘋狂打狗畫面曝！牠癱軟恐失明　凶手母：我家2條狗給你們打

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區楊姓男子酒後闖進鄰居高姓男子的家，拿鐵鎚朝著被鍊條綁著的狗狗往死裡打，仿彿有多大的深仇大恨，造成狗狗左眼流血、全身癱軟，高男全家傷心不已，找上楊媽理論，不料楊媽竟說，她們家有2條狗，讓你們打回來，高男說，楊男喝醉酒就發酒瘋，在家亂摔東西，不但辱罵母親，也會對她家暴，但母親始終不肯報警，高這次決定提告，不要讓鄰居生活在恐懼中。

▲▼清水一名男子發酒瘋，拿鐵鎚對鄰居狗狗往死裡打，眼睛紅腫流血，恐影響視力。（圖／爆料公社提供，下同）

高男在爆料公社PO一段虐狗影片，住在隔壁的楊男昨天下午4點50分左右，手持鐵鎚闖進他家後院，朝他家的狗狗（保庇）往死裡打，狗狗有鏈條綁著，根本無處可逃，家人一看到監視器，立刻衝出去大聲喝斥，楊男才逃跑，家人趕緊將狗狗送醫，左眼流血，恐會影響視力，日後也要注意是否有腦震盪的情形。

高男強調，他們跟楊男毫無任何恩怨，楊男已是累犯，成天無所事事不務正業，每當喝酒就大聲咆哮，在家狂摔東西、對鄰居叫囂，大家都睜一隻眼閉一隻眼，之前曾多次來他家嗆聲，說要打死他家的狗，不料，這次真的動手了。

高男心疼的說，（保庇）原本是流浪幼犬，他們收養後，有自己的狗屋，冬天會加設保暖燈禦寒，照顧得無微不至，8年來不曾有咬傷人的記錄，也不曾攻擊過鄰居，（保庇）不單單是一隻狗，更是家人，是全家人的心頭肉啊，還好有裝設攝影機，否則狗狗豈不是白白被打，全家人心疼的一直哭，已向警方報案，控告楊男非法入侵住宅並違反動保法。

楊男多次言語恐嚇鄰居，造成鄰里間恐懼不安，這次是傷害狗，下次萬一是傷害人呢？如果楊男有精神疾病或酒精成癮，是否要強制送醫治療，杜絕憾事發生？

清水警方表示，下午1點已完成高男的筆錄，後續會傳喚楊男到案說明。