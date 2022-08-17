八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

▲新北市八里驚傳「阿嬤在冰箱」，法醫下午也對阿嬤進行相驗，確認阿嬤認定是因心血管病變致心因性休克死亡。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區16日驚傳冰箱藏屍案！一名14歲國中少女因遭父親家暴，社工前往住處探訪時，提及「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，社工察覺有異報警處理，警方也果真在冰箱裡發現被冰存對折5年的阿嬤。而法醫17日下午也對阿嬤進行初步相驗，認定阿嬤是因「心血管病變致心因性休克死亡」，狠兒涉犯罪名也曝光。

檢方經調閱阿嬤相關病歷資料及相驗遺體後，認定阿嬤是因心血管病變致心因性休克死亡，目前遺體也發交家屬處理後事；至於其子是否涉犯偽造文書或詐欺等罪嫌，目前也有先初步調查，後續將會進一步調查偵辦。

警方調查發現，87歲阿嬤2017年8月病危，家人讓她保留一口氣，由66歲兒子從林口長庾接回家後旋即過世，但男子卻沒安葬母親，反而把母親的遺體對折，藏入冰箱長達5年，當員警上門調查時，發現冰箱放在室外陽台上且未插電，打開後發現遺體已乾枯並散發臭味。

警方同時也查出，藏屍男在母親死後，仍用母親名義申請補助，包含母親中低收補助1年約8萬元、身障生活補助一年約2萬元、重陽禮金一年2000元（2022年調整為5000元）、健保補助1個月2000元（2022年調整為5000元），一年不當得利約12萬6000元，5年來詐領補助至少達63萬元，後續將依偽造文書等罪嫌偵辦。