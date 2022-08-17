新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

▲雪霸國家公園的美景吸引民眾特地前往欣賞。（圖／新竹縣政府）

實習記者徐羽彤／綜合報導

雪霸國家公園是新竹縣熱門的登山景點之一，許多外縣市的民眾也會一睹美景。今年新竹縣政府推出台灣好行路線「觀霧線（觀光八號）」，將於8月30日正式通車，往返新竹高鐵站和觀霧山莊，預約系統已建置完成，旅客可以線上預約。

「觀霧線」以中型巴士運行載客，乘客數為20人，以預約制搭乘為原則。規劃每日往返共4班次，往程分別為早上7點、下午1點；返程發車時間則為早上10點、下午4點。路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約150分鐘，單程票價新台幣300元，不過每日班次及座位皆有限額。

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▲今年竹縣將推出觀霧線供民眾搭乘。（圖／新竹縣政府）

新竹縣長楊文科表示，疫情爆發後，民眾更喜愛往自然景點走訪，但往往只能包車或自行開車，希望觀霧線巴士的推行，能讓旅客輕鬆遊雪霸。交通旅遊處長游志祥也提到，早在2020年就向交通部觀光局申請台灣好行路線補助，去年獲核定，卻歷經2次流標，終於在年初縣府上網公告後，改以市區客運模式，由金牌客運負責營運。

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