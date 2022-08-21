竹聯幫鬨逼宮！虎堂發展史曝　開堂主和王蘭有段轟烈愛情

▲轉型電影藝人和製作人的王蘭。



圖文／鏡週刊

一名幫派老大指出，要提及竹聯幫虎堂在江湖事蹟，一定就要先說前堂主楞子朱家訓，與其前妻全國唯一女幫派虎鳳隊前隊長王蘭轟轟烈烈的愛情，正應了時下「相愛容易、相處難」，而最後讓他們走上離婚的竟是319槍擊案，對政治活動表達不同調，兩人的愛情和婚姻終於畫下休止符！

本刊調查，創立於1980年的虎堂，是竹聯幫最早以動物成立的堂口，是由綽號的老薔薇打理，直到他的大弟子楞子退伍後才正式開堂，並擔任創堂主，當時還是竹聯幫打天下、搶地盤及擴大組織勢力時期，1997年治平掃黑中，楞子就被掃到綠島流氓管訓，生偉接棒為第二任虎堂主。

▼竹虎堂創堂主楞子朱家訓交棒20年，週前突然逼退現任堂主虎董，被傳為搶回實權繞議。



資深刑警告訴本刊，生偉做人處事圓融，是文將又從商，對於打打殺殺的江湖事少管，虎堂實際掌權人是副堂主自剛，而自剛將虎堂治理地有聲有色，組織擴展到新竹、苗栗，且虎堂人只要集體參加幫派公祭，都會穿上有虎頭圖型黑衣，讓警方看地很礙眼，2005年實施「武松專案」痛打虎堂，打地虎堂元氣大傷，至今都還未復員！

▼竹虎堂去年圓山春酒。



▼白狼參加前年竹虎堂春酒，巧碰罷韓期間，一度被傳干預罷韓，遭到警方關注。

另外就是，2020年4月，虎堂現任堂主虎董在中山區鉅星匯餐廳辦餐會，邀請統促黨總裁白狼張安樂參加，因剛好碰到罷韓敏感期間，此餐會被傳為白狼干預罷韓，引起警方高度關注！後白狼否認派員南下反制罷韓，虎堂躺著也中槍，至此以後，虎董帶領下的兄弟轉低調，忙著拼經濟。



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