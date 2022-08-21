竹聯幫內鬨！竹虎開堂主交棒25年　「突罕見逼宮」臉書文曝

▲竹虎堂創堂主楞子朱家訓涉恐嚇罪遭警方逮捕。



圖文／鏡週刊

竹聯幫虎堂創堂主愣子朱家訓，1997年因治平掃黑交出堂主棒子，突在今年88節「以老董事長辦公室」名義在個人臉書要現任虎董交棒給源董，並抨擊虎董不公護短，隔天再二發強硬措辭臉書，不惜要「魚死網破」，更挑明虎董沒空，指名第二任堂主生偉可以代交接，此是台灣江湖上罕見的逼宮行為，引發各界譁然！本刊採訪楞子朱家訓，他表示「現在家裡（虎堂）的事還在處理。」台北市警方則是密切觀察後續發展，全力防制可能引發的黑幫火併！

▼竹虎堂第二任堂主生偉跳出挺現任虎董。

▼竹虎堂開膛主楞子朱家訓臉書片面撤換現任堂主虎董惹議。

據了解，楞子臉書發文指名要生偉代為交接，而且還希望可以順利完成交接典禮。被指名的生偉本月11日也在臉書發文力挺現任堂主虎董，並讚揚虎董12年辛苦帶領、光耀虎家，同時直指外界是不實傳言，要兄弟們繼續支持虎董，直接打臉楞子的「虎董下源董上」逼官命令。立即獲得上百位兄弟按讚支持。

▼竹虎堂創堂主楞子朱家訓交棒20年，週前突然逼退現任堂主虎董，被傳為搶回實權繞議。

▼竹虎堂去年圓山春酒。

本刊調查，68歲的楞子朱家訓，只要警方掃黑行動，每次幾乎都有他，最後一次成為社會新聞掃黑主角，是在2018年5月，因被警方查獲擔任「法拍屋蟑螂」恐嚇案件，即是統促黨浩東黨部首席顧問遭移送法辦。

▼去年虎堂春酒，楞子上台唱歌。（翻攝蔡智偉臉書）

▼成功棄黑從影的王蘭。



2019年1月間，楞子重病，鬼門關走了一趟。從此他戒掉抽菸，酒只是小酌，也有了虔誠的宗教信仰。子孫滿堂，再婚的老婆幹練嫻淑，在他生病期間不離不棄，幾乎不參加兄弟們的餐會，一切以養病為重。

▼朱家訓、大象（第3任堂主）、源董（朱屬意的新堂主）。



一名幫派大哥表示，楞子與楞嫂夫妻鶼鰈情深，只要有兄弟聚會，楞嫂就在旁嚴禁他喝酒。2020年4月大病初癒參加虎堂餐會，就碰到狼哥被控干預罷韓，是警方接到的烏龍情資！去年4月也參加虎堂圓山春酒，當時楞子夫妻還上台為兄弟們高歌一曲，楞子哥與虎董互動不多，雙方還是彼此尊重。

一名堂口內大哥說，今年88節看到楞董的臉書嗆白要撤換現任虎董，還說虎董任期屆滿，將換上源董，他質疑家裡換堂主，不是要經過成員們全體同意，還有新堂主也是要全體同意，不是創堂主一個人說了算，而且換堂主的大事，還要經過總公司董事長同意，不遵守總公司規定是不對的！

▼竹虎堂創堂主楞子朱家訓二發臉書嗆堵，不惜「魚死網破」。



更讓兄弟們議論的是，8月9日，楞子17家字「不要一再挑戰我的底線，我會魚死網破的…」。再把「88節虎董下源董上逼宮文」再公告一遍！後生偉也跳出力挺虎董，要兄弟們不要相信外界傳言，要繼續支持虎董，這些老大玩什麼不說清楚，搞地底下的人，看不懂，只能說「水很深」。

本刊調查，楞子的逼宮文中，先提起他13歲加入竹聯幫，再到恩師老薔薇的教導，到創開虎堂種種，還有一個事業體走偏，就必須導正，回歸正途。

▼竹虎堂。



最重要的一點，楞子說『江山是我打下來的，所以更不能讓竹虎企業始於我手、又毀於我手，這樣才對地起老大鴨霸子，和我的恩師老薔薇在天之靈！』」也獲得上百位兄弟們的支持，虎董有生偉的力挺和出面代為闢謠，所以沒說話！

▼生偉臉書挺現任虎堂主虎董，駁斥外界換虎董不實傳言，掀開茶壺風暴。



愣子告訴本刊，是家裡的事還在處理，生偉傳給本刊無奈的圖！本刊調查，竹聯幫有一個特別規定，堂口資源、公積金向來只有現任堂主可以使用，因此，一名大哥告訴本刊，內部有傳言，楞子背後有一家建設公司力挺他，是否因此才會要推自己人的上台當新堂主，內部也在了解。

▼竹虎堂現任堂主虎董。



據指出，「虎堂」是竹聯幫傳統的老堂口，平時以萬華區西門町、新店的紅包場、酒店、賭場、車隊收入等為經濟來源，但現在受到役情及經濟大環境不佳影響，靠著現任堂主虎董經營的建設公司照顧兄弟們，而今，愣子堅持要換堂主，換上自己的人源董，已造成內部重大分歧。這一場奪權爭易之爭結果，受到高度重視。

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