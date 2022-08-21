爭正妹IG互嗆約饒河夜市PK　竹聯明仁會網內互打！1少年砍人落網

記者張君豪／台北報導

10日凌晨台北市松山區松河街彩虹橋附近發生聚眾鬥毆事件，轄區警方出動快打部隊警力到場壓制，發現遭圍毆砍殺的傷者團夥，因為追求一名有男友的正妹遭對方嗆聲，雙方網路隔空筆戰、相約當天凌晨5時許在彩虹橋入口處談判，各自撂人聚集、超過20人到場嗆輸贏，雙方大打出手，過程中一名少年持刀砍人，事後遭警方緊急逮捕。

▲竹聯幫明仁會成員因爭女友聚眾械鬥，警鎖定21人並逮捕持刀砍人的曾姓少年 。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

松山警方表示，衝突起因係因馮姓少年（17歲）在IG看到正妹TINA展示的相簿相當美艷，發訊邀約對方吃飯，TINA向男友傾訴遭不明男子邀約，雙方先在網路上互嗆，相約饒河夜市旁談判，未料兩男都隸屬竹聯幫仁堂明仁會旗下，各自動員多人到場助陣，渾然不知因女色糾紛導致幫派「網內互打」上演。

轄區松山警分局獲報後出動快打部隊到場，警網到場時這場鬥毆已經結束，僅剩手臂遭砍傷的張男（19歲）及4名友人在場，警員見張男血流如注立刻將他送醫搶救，所幸傷勢並無生命危險。

警方調查，雙方網路互嗆後，謝男當天2車9人赴約、馮男陣營則有3車12人到場，雙方持棍棒刀械互毆，馮男陣營的曾姓少年 （17歲）持刀砍傷張男手臂，事後快速離開現場；警方調閱監視器尋車追人，鎖定涉案21人到案，11日赴新北市逮捕曾男到案，並陸續傳喚其他聚眾鬥毆黑幫成員。

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