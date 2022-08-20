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柬「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴爆：他有私人軍隊

A先生（右）曾與佘凱倫（左）共事，合作洽談商業發佈會及併購案。（讀者提供）

▲A先生（右）曾與佘凱倫（左）共事，合作洽談商業發佈會及併購案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊　

本刊近日報導，新北1對情侶今年初被朋友以參觀科技公司之名騙往緬甸KK園區，不僅被迫從事詐騙，業績沒達標還會被毒打、電擊、抽血、關黑牢，所幸當地軍警準備掃蕩，情侶檔才得以逃生，但仍有約300名台灣人受困！ 

有知情人士向本刊爆料，日前才因經營非法線上賭場，在泰國落網的KK園區物主、中國商人佘凱倫（本名佘志江），勢力龐大的他不僅在緬甸擁有私人軍隊，更曾在台灣投資博弈、詐騙公司及開設區塊鏈公司，地址還設在台北101，目前這些資料也全數曝光。

A先生出示佘凱倫在緬甸收購當地銀行的文件。（讀者提供）

▲A先生出示佘凱倫在緬甸收購當地銀行的文件。

本刊調查，今年38歲的佘凱倫是廣西人，現為柬埔寨華僑，並擔任中國僑商聯合會常務副會長。根據中國媒體報導，佘出生在湖南的一個農村，家族世代務農，而他為了賺錢，曾做過直銷、廚師、修車，還開按摩店、擺地攤等，短短幾年就換了20多份工作。網路世代來臨後，他搭上熱潮成立遊戲開發公司，後來自告奮勇帶了「4萬元人民幣」，到人生地不熟的菲律賓創業。

佘凱倫坐擁多國房產，圖為他在泰國曼谷的豪宅。（讀者提供）

▲佘凱倫坐擁多國房產，圖為他在泰國曼谷的豪宅。

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