豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

▲警方查獲線上賭博。



圖文／鏡週刊

新冠疫情及景氣不佳雙重影響下，國內各大幫派營運及生存都出現重大轉變，竹聯幫堂口下的分會，有名首領看準海外市場，早就在台灣成立數位科技公司，並在東南亞國家設立分公司，同時除發展線上博奕賭場外，那就是提供資金給東南亞詐騙園區內的業者，一名幫派大哥指出，「佘董」「駒董」對KK園區的投資力，排在他家「老大」之後！

本刊調查，竹聯幫虎堂開堂主楞子，這次用臉書傳達他撤換現任虎董的事件，不管未來如何發展，但卻也曝露出類似虎堂這種老堂口，老一輩幫派人士想要搶位奪利，還是靠著過去老方法，毫無創新及開闢財路的能力，如果真的能只有靠著背後有建設公司支持，就以為可以賺大錢、發大財，那真的是大笑話！

▼ＫK園區物業主佘智江。



陳姓幫派老大指出，現在堂口可以使用的公家資源很少，加上新冠疫情影響，使得酒店生意降到二成，賭場更是開1天休息5天，還有毒品，那更是風險中的風險，還有線上博弈，因爲所有幫派堂口、分會，不論是本省掛，或是外省掛的小朋友競爭激烈，都想從中撈到好處，但是只要網路攬客、PO訊息，警方隔天就來，還沒賺到錢，就先進警察局。

▼竹虎堂創堂主楞子朱家訓涉恐嚇罪遭警方逮捕。



本刊調查，因為詐欺罪刑責低，所以，台灣年輕人也投入詐騙隊伍，老一輩幫派份子外出打殺才可能賺到錢，還要負上重責，可是現在年輕一輩幫派份子，只要動動嘴巴，就可以賺進大把鈔票、開進口車，被警方捉到只要先跟被騙者和解，刑責更是低，有時還可能無罪，一名退休刑警指出，好好執行清樓專案斷隱藏大廈的詐騙基地，詳查這些幫派經營的數位科技公司斷金脈，應該比到機場舉牌來地實際！

▼竹虎堂開膛主楞子朱家訓臉書片面撤換現任堂主虎董惹議。



被各界視為類似虎堂這種老堂口，面對新冠疫情及景氣不景氣雙充充飢下，部分老堂口如竹聯幫虎堂沒追上時代轉變，還緊守著想靠賭場、酒店經營及圍事、都更危老計畫等維生，會有崩盤的更大危機，本刊調查，昔日道上傳著四海幫家族最會賺錢，但是竹聯幫堂口下的眾多分會自闢財路能力強大，連他們自己的老大都自歎不如，尤其還有位緬甸苗瓦迪「豬仔煉獄」KK園區物業主，其影響力勝過日前已經落網的中國籍通緝犯佘智江！



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