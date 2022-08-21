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土耳其連2起重大車禍32死！　第二輛巴士失控撞死救難人員及傷患

▲▼土耳其重大車禍 。（圖／翻攝推特） 

▲土耳其同一現場、同一天先後發生2起重大車禍。（圖／翻攝推特）

文／中央社伊斯坦堡20日綜合外電報導

土耳其東南部今天接連發生2起重大交通事故，首起車禍造成16人死亡、21人受傷；第二起事故則肇因於一輛巴士意外撞上首起車禍現場的救難人員，導致16人喪生、29人受傷。

路透社報導，土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）省長古爾（Davut Gul）表示，今天稍早，一輛救護車、一輛消防車和一輛載有記者的巴士遭到一輛公車撞擊，造成16人喪生，罹難者包括消防人員、緊急救難人員和媒體記者。

▲▼土耳其重大車禍 。（圖／路透）

▲第二輛巴士先在200公尺外發生意外，之後失控撞上第一起車禍現場的傷患和救難人員 。（圖／路透）

古爾在車禍現場表示，「今天早上10時45分左右，一輛公車先是在此發生事故。消防隊、救護人員等緊急救難人員在現場處理期間，另輛巴士又在距離現場200公尺處發生意外，之後失控滑行至首起車禍地點，撞到現場的救難人員及傷患。」

土國衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，第二起車禍導致16人喪生、29人受傷，其中8名傷患狀況危急。

另外，據路透社報導，在距離上述意外現場約250公里處，還有一輛卡車發生交通事故。


 

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