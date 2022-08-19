台南特斯拉衝過T字路「飛出護欄+四輪朝天」　Andy老爹猜1原因

網搜小組／鄺郁庭報導

難道又是自動駕駛輔助惹禍？汽車達人「Andy老爹」今（19）日上午在粉絲專頁貼出照片，指出台南黃金海岸有特斯拉翻車，而且是撞上小斜坡後，直接飛越1.5公尺高的水泥護欄，就推測有可能也是不當使用ACC自動跟車輔助造成的事故，讓他不禁呼籲，「請務必專心開車，才是安全最上策。」不過，電腦王阿達則認為，不是AP害的。

▲特斯拉下台南86高架，在T字路口失控。（圖／翻攝自Facebook／Andy老爹）

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Andy老爹貼出多張照片，文中表示，「一台特斯拉以不慢的速度，應該是下了台南86的高架，東往西方向，衝過這個 T字路口後，撞上一個很陡的小斜坡，然後直接飛過去＋翻車。」他忍不住提醒，「請務必專心開車。才是安全最上策，希望車內的人都沒事。」

▲特斯拉飛越1.5公尺高的水泥護欄後翻車。（圖／翻攝自Facebook／Andy老爹）

Andy老爹還用hashtag表達自己的推測，「#有可能也是不當使用ACC自動跟車輔助」，還下了「#TESLA」、「#自動駕駛輔助」這2個標註。這讓許多人不禁直搖頭，「現在看到特斯拉，我都躲得遠遠」、「有這麼想快點到海邊喔？左轉後就有停車場了啊」、「原來彎不過就填海是真的」、「想去看海也不用這麼著急。」

不過，電腦王阿達就現身留言處，「這邊是86尾，我一個月開好幾次，AP不會這樣」，吸引一票網友議論，「他是由86尾直接下衝，忘了左or右轉；不熟路況or正在車上辦事這兩種人是有可能的」、「我也覺得應該不是車子的問題」、「這條天天開，AP根本不會直衝。」