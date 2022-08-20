騎士急剎離奇雷殘「滑出路口」　險撞自小客...驚險畫面曝　

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門一周姓機車騎士於今早行徑無號誌燈交叉路口時，因要閃避左側來車，緊急剎車後打滑自摔，所幸兩車並未發生碰撞，僅周男膝蓋擦挫傷，警方獲報趕抵現場，將周男送上救護車包紮傷口，經警方檢測，雙方皆無酒駕，相關肇事責任待進一步釐清。

▲金門一機車騎士在十字路口緊急剎車自摔。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這名周姓機車騎士於今20日上午10時58分左右，沿金湖鎮復興路由臺灣銀行往中華電信方向行駛，至林森路口時，周男為閃避開車沿林森路往金門醫院方向行駛的莊姓駕駛，剎車打滑自摔，雙方未發生碰撞。

周男在斑馬線上打滑後，滑出十字路口狠摔在地，被壓在自己的機車下，周男腳部擦挫傷，自行扶起機車脫困。開車的莊男見有機車往自己方向打滑摔車也緊急停車，幸好沒撞上周男，莊男也未受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒民眾車輛行經交岔路口應減速慢行並遵守交通號誌，進入路口應做好『速度管理』、並做好『減速』、『停』、『讓』之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依《道路交通管理處罰條例》第45條，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。