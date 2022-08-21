「噴的瘦瘦針」爆紅　男神CEO森田認證20秒就有效

【企劃特輯】

電商CEO森田日前在《女人我最大》節目中曝光自己最新的「20秒瘦身」法寶，讓在場女星嘖嘖稱奇，森田表示，這項法寶堪稱是「噴的瘦瘦針」，一天只要使用兩次，每次在舌下輕噴兩下，就能達到5秒舌下吸收、20秒全身吸收的效果，能夠輕鬆代謝體內頑固脂肪，而且使用完之後可以立即進食，不用再為了減肥餓肚子，或是為了消脂而忍受打針、動刀的痛苦。

業界首創瘦身舌下噴劑 20秒急速傳導 吸收率達80%

森田解釋，這款「噴的瘦瘦針」是由國內知名的瘦身保健品牌Ivenor最新推出的「噴噴塑」，是業界首創、唯一的瘦身舌下噴劑，不但具有日本、美國專利認證，同時還獲得國內專業醫師認可，讓他使用起來非常安心。使用的方式，就是在飯前對準舌下噴兩下，微小的液態分子就能經由舌下黏膜被快速吸收，5秒內進入微血管，並在20秒之內擴散到全身。根據研究，舌下噴劑可達到75%～80%的吸收率，較肌肉注射、舌下滴劑、膠囊等方式更好。

3大黃金成分加速脂肪排出 有效改善囤積、宿便

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師表示，噴噴塑含有3大黃金成分，其中，美國專利「野櫻莓萃取物」能夠包覆脂肪，降低三高、體重和體脂肪；由法國植物專家發現的專利「柑橘瓜拿納萃取物」，則可以將大脂肪崩解成小脂肪，達到碎脂的效果，只要短短4小時就能幫助脂肪排出體外；「摩洛血橙」則能促進體內脂肪代謝，加速排出宿便，改善便秘症狀，減少廢物的囤積，身體自然能更加輕盈。也因為含有莓果成分，口感酸酸甜甜，不論是男女性都會非常喜愛。

愛美不用再打針、動刀 噴噴塑讓你無形中輕鬆消脂

很多女性愛美又難以維持體態，會選擇去醫美打消脂針，不過打消脂針不僅會痛，還要先腫一個月，之後才會慢慢消腫，耗費的時間成本太高。而森田推薦的「噴噴塑」不用打針、動刀，就能達到消脂、排空的效果，且只有一般口紅大小，攜帶非常方便，使用時也不容易被發現，現在許多美食網紅、部落客也都會在餐前食用噴噴塑，吃美食也不怕職業傷害。除了想要瘦身減重的族群，其餘像是上班族、健身族，或是想要改善循環代謝的人，也都非常適合使用。

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