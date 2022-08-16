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業界首創「噴的光速瘦瘦針」！只要餐前噴　7天怒甩4公斤！

▲▼瘦瘦針,噴劑,輕盈。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

無論時代再怎麼進步，減脂塑身永遠是女性朋友千古不變的課題，追求窈窕身型是每位女性畢生的夢想。但是長時間與頑強的脂肪對抗，時間一長難免疲乏，再怎麼堅強的意志力偶爾也會在美食當前潰敗！嘿～減肥何必這麼為難自己？想要瘦的愉快，就要搶先知道最新瘦身聖品，業界首創「噴的光速瘦瘦針－噴噴塑」，只要每天噴2下就能讓「特殊專利成分」在體內幫助妳輕鬆甩肉成功！有「本土劇真人娜美」稱號的演員張家瑋，能夠從7天內減去4公斤，從48回到44的輕盈體態，除了把運動當樂趣之外，也透露「噴的光速瘦瘦針」可是幫了她大忙！

比口服快10倍！噴的光速瘦瘦針　讓輕鬆減肥的美夢成真

誰說減肥一定要這麼辛苦？八點檔女星張家瑋也因拍戲，導致身體代謝機能亂掉，再加上暴飲暴食，身材大走樣。幸好，有醫師朋友推薦她噴噴塑，沒想到才7天體重從48公斤降到44公斤，快速回歸噴鼻血身材！

▲▼瘦瘦針,噴劑,輕盈。（圖／宏睿國際提供）

電商CEO森田在電視節目上也大讚這款「噴的光速瘦瘦針」是前所未見的革命性產品，現在在外用餐前他也會靠它來維持自己的好身材，他大推給想要輕鬆瘦身的女性朋友，今夏該給自己一個變美的機會！

▲▼瘦瘦針,噴劑,輕盈。（圖／宏睿國際提供）

業界唯一舌下噴劑　獨家專利讓專家讚嘆不已！

「噴噴塑」是業界唯一「噴的瘦瘦針」，它是最新的瘦身劑型、也是唯一舌下噴劑，擁有日本及美國專利認證的創新配方GLP孅脂魔滴，證實能狙擊體內肥胖因子、一噴即瘦，超輕鬆的瘦身方式也是前所未聞，比口服減重藥物快10倍效果，只要一天早晚飯前噴、一次噴2下，5秒就可以舌下滲透、20秒全身吸收、4小時急速排出、12小時持續將脂肪完整代謝！特別是噴噴塑裡含有「專利柑橘瓜拿納」成分，是法國肥胖醫學團隊的科技突破，擁有8小時完整代謝的碎脂技術專利成分，將原本肥大的皮下脂肪經過碎脂後崩解為小脂肪，便容易隨著人體代謝不易囤積，完全不在身體留下任何脂肪，對於各種肥胖體型都有效果，像這樣的獨家專利，讓專家都讚嘆不已！

▲▼瘦瘦針,噴劑,輕盈。（圖／宏睿國際提供）

舌下噴劑高達80%吸收率　專利野櫻莓幫助減重

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師表示，噴噴塑所含的「專利柑橘瓜拿納」成分為Fytexia集團為法國植物多酚專家所研發，原料皆來自植物萃取物，且非常重視人體臨床實驗。此外，另含兩大特殊成分，美國專利「野櫻莓萃取物」，擁有能夠包覆崩解脂肪的功效，同時可降低三高、體重甚至是內臟的深層脂肪；「摩洛血橙」，能夠增加體內脂肪代謝的功效，改善便祕堆積並將令人困擾的宿便排出。

▲▼瘦瘦針,噴劑,輕盈。（圖／宏睿國際提供）

將以上三種有效的專利瘦身成份，透過台灣獨家液態常溫定值穩定技術，製作成最新的瘦身劑型，即使常溫保存也不容易變質。根據美國醫師處方指南，舌下噴劑效果達到75～80%的吸收率，因為營養素的吸收，口腔噴霧在舌下的吸收是遠優於其他劑型的，難怪噴噴塑只要每天噴2次，透過舌下吸收，5秒即可以進入微血管、20秒營養成分迅速分散遍布全身，這樣的減肥方式優於目前市面上任何減肥產品！且產品經符合品管認證的台灣工廠製造，經第三方實驗室檢驗合格，想瘦身的朋友絕對可以放心選購、輕鬆噴、開心瘦！

▲▼瘦瘦針,噴劑,輕盈。（圖／宏睿國際提供）

▲▼瘦瘦針,噴劑,輕盈。（圖／宏睿國際提供）

噴的光速瘦瘦針「噴噴塑-魔滴小綠瓶」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7Qd
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/S89Fx
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/dEn8h0vd1zY

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