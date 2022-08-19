回收婦踢出一顆「人頭骨」！透天厝家族背景曝　屋主：兒子喜歡它

▲台南一處透天厝外的洗手台下方驚見一顆「人頭骨」，檢警查出該頭骨係日治時代所留的「真人」頭骨醫學標本教材，無涉刑案而結束這場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一處透天厝外的洗手台下方，17日驚見一顆「人頭骨」，警方接獲民眾報案前往調查，鑑識後確認是人頭骨，經通知屋主到案說明，才知該顆人頭骨竟有近百年歷史，原係日治時期人體頭骨標本教材，為屋主祖輩醫師生前所有，原本要帶回家，卻遺忘該處，檢警調查後無涉刑案，發還屋主帶回，結束這場虛驚！

據了解，8月17日下午，一名撿拾回收的婦人，在該透天厝外翻找洗手台下方的雜物，找可回收物資時，意外將1顆人頭骨踢到路邊，路過的民眾發現，馬上向警方報案。

警方鑑識人員據報到場勘查，發現該人頭骨的頭蓋骨有裂縫、牙齒脫落、骨髓腔也有蜂巢狀組織，研判是真人的頭骨，且可疑放在該處2、3個月，警方不敢大意，馬上報請檢察官指揮偵辦。

警方傳喚女屋主到案說明，該屋主表示，這顆人頭骨其實是教學教材，日前她回娘家整理物品時找到，她兒子非常喜歡，準備帶該人頭骨回家，沒想到卻忘在屋外的洗手台下方。

女屋主說，這顆人頭骨是祖輩留下，因為家族是醫學世家，姑丈的父親是日治時期的醫師，曾任職台大醫院前身的「台北帝國大學附設醫學專門部」，所以將這顆人頭骨教材帶回家，且姑丈也在台南開診所醫人治病，所以這顆人頭骨便傳承至今，已有近百年的歷史。檢警調查後確認該頭骨確實是醫學教學教材，排除涉及刑案之嫌後，將人頭骨發還給女屋主，結束這場虛驚。

據了解，早期醫學人體標本教材多係為「真人」材料所製作，惟現在的人體醫學教材則是塑膠、樹脂材料「仿真」模型，真人顱骨教材可說難得一見。