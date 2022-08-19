　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回收婦踢出一顆「人頭骨」！透天厝家族背景曝　屋主：兒子喜歡它

▲台南一處透天厝外的洗手台下方驚見一顆「人頭骨」，檢警查出該頭骨係日治時代所留的「真人」頭骨醫學標本教材，無涉刑案而結束這場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南一處透天厝外的洗手台下方驚見一顆「人頭骨」，檢警查出該頭骨係日治時代所留的「真人」頭骨醫學標本教材，無涉刑案而結束這場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一處透天厝外的洗手台下方，17日驚見一顆「人頭骨」，警方接獲民眾報案前往調查，鑑識後確認是人頭骨，經通知屋主到案說明，才知該顆人頭骨竟有近百年歷史，原係日治時期人體頭骨標本教材，為屋主祖輩醫師生前所有，原本要帶回家，卻遺忘該處，檢警調查後無涉刑案，發還屋主帶回，結束這場虛驚！

據了解，8月17日下午，一名撿拾回收的婦人，在該透天厝外翻找洗手台下方的雜物，找可回收物資時，意外將1顆人頭骨踢到路邊，路過的民眾發現，馬上向警方報案。

▲台南一處透天厝外的洗手台下方驚見一顆「人頭骨」，檢警查出該頭骨係日治時代所留的「真人」頭骨醫學標本教材，無涉刑案而結束這場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方鑑識人員據報到場勘查，發現該人頭骨的頭蓋骨有裂縫、牙齒脫落、骨髓腔也有蜂巢狀組織，研判是真人的頭骨，且可疑放在該處2、3個月，警方不敢大意，馬上報請檢察官指揮偵辦。

警方傳喚女屋主到案說明，該屋主表示，這顆人頭骨其實是教學教材，日前她回娘家整理物品時找到，她兒子非常喜歡，準備帶該人頭骨回家，沒想到卻忘在屋外的洗手台下方。

▲台南一處透天厝外的洗手台下方驚見一顆「人頭骨」，檢警查出該頭骨係日治時代所留的「真人」頭骨醫學標本教材，無涉刑案而結束這場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

女屋主說，這顆人頭骨是祖輩留下，因為家族是醫學世家，姑丈的父親是日治時期的醫師，曾任職台大醫院前身的「台北帝國大學附設醫學專門部」，所以將這顆人頭骨教材帶回家，且姑丈也在台南開診所醫人治病，所以這顆人頭骨便傳承至今，已有近百年的歷史。檢警調查後確認該頭骨確實是醫學教學教材，排除涉及刑案之嫌後，將人頭骨發還給女屋主，結束這場虛驚。

據了解，早期醫學人體標本教材多係為「真人」材料所製作，惟現在的人體醫學教材則是塑膠、樹脂材料「仿真」模型，真人顱骨教材可說難得一見。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
羅力宣布引退！丘總回應了
共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐
艾成身亡　「驚喜現身開唱」！網悲：為何走後才被看見
付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」媽求援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新莊21歲男與室友口角遭刺死　凶嫌驚嚇過度講不出話

回收婦踢出一顆「人頭骨」！透天厝家族背景曝　屋主：兒子喜歡它

共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐

剛出車廠5分鐘…最壯的那棵樹倒了　陳世念：沒剎車就在我腦袋上

泰國返台人蛇遭地院裁定「羈押禁見」　刪除手機紀錄有滅證之虞

「新莊狠男」吃住睡都靠死者…又和他女友曖昧　再狠刺多刀殺了他

快訊／新北男遭室友砍殺「送醫不治」！疑為女友起口角喪命

今晚付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」…媽急求援

連身障者也不放過　涉誘騙到泰柬工作3嫌遭羈押

快訊／新北男「家中被砍」滿身血無生命跡象　同居男吵架動刀被逮

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

《換乘戀愛2》傲嬌直男超嘴硬　當眾說前女友「狗很醜」...主持人笑翻！

新莊21歲男與室友口角遭刺死　凶嫌驚嚇過度講不出話

回收婦踢出一顆「人頭骨」！透天厝家族背景曝　屋主：兒子喜歡它

共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐

剛出車廠5分鐘…最壯的那棵樹倒了　陳世念：沒剎車就在我腦袋上

泰國返台人蛇遭地院裁定「羈押禁見」　刪除手機紀錄有滅證之虞

「新莊狠男」吃住睡都靠死者…又和他女友曖昧　再狠刺多刀殺了他

快訊／新北男遭室友砍殺「送醫不治」！疑為女友起口角喪命

今晚付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」…媽急求援

連身障者也不放過　涉誘騙到泰柬工作3嫌遭羈押

快訊／新北男「家中被砍」滿身血無生命跡象　同居男吵架動刀被逮

姆巴佩搶罰點球還撞梅西？　魯尼痛批：沒看過這麼自私的人

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

美股開盤走低　道指挫跌300點

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

俄國拒在烏克蘭設「非軍事區」　基輔矢言收復1991年疆土

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

布朗尼霸氣封阻！　被讚「重現詹皇賞伊古達拉追魂鍋」

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

唐西奇勾射美技成焦點　庫班透露他在「練新招」

「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝　年底要參戰這1里

社會熱門新聞

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

開車樹突倒　陳世念：沒剎就在腦袋上

即／竹科大廠高階主管在家種大麻　用心研究強光照射

台南回收老婦踢出一顆「人頭骨」

台中匯660萬投資　被阻怒罵警：甘願被騙

即／新北男遭室友砍殺「送醫不治」！疑為女友起口角喪命

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

快訊／新北男「家中被砍」無生跡

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

受騙男不甩警方勸阻　硬飛柬埔寨：寧可死在那

更多熱門

相關新聞

台南市校舍工程獲6座國家卓越建設獎

台南市校舍工程獲6座國家卓越建設獎

2022國家卓越建設獎揭曉，台南市校舍工程有九份子國中小、歸仁國小、志開實小、小新國小及鹽行國中等5校案件共獲6座獎項，市長黃偉哲除嘉勉各單位得獎人員外，也表示台南市這次能從眾多參賽案件中，再度脫穎而出，實屬不易，他肯定市府人員在市政建設的努力，期勉團隊持續精進。

國家卓越建設獎台南全國第一

國家卓越建設獎台南全國第一

台電台南區處力拼太陽光標奪

台電台南區處力拼太陽光標奪

特斯拉失控「烏龜翻」　駕駛友代發聲無關ACC

特斯拉失控「烏龜翻」　駕駛友代發聲無關ACC

林依婷收到政黨推薦書

林依婷收到政黨推薦書

關鍵字：

透天厝人頭骨台南

讀者迴響

熱門新聞

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

創作曲沒人要！艾成生前「嘶吼自己唱」片段曝

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

彰化奇景！防火巷13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

線上搶訂「手搖飲買1送1」爽喝8天

愛莉莎莎赴泰國被偷「損失13萬」！曝超昂貴成本

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面